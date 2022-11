Lirik Lagu Building Memories - Mocca dan Fakta di Baliknya

Building Memories – Mocca

I'm building a memory with you

I will be a guiding light for you

Mark my words

I'll keep my promises to you

I'm building these memories with you

I will be a safety net for you

Mark my words

I'll keep my promises to you

Mark my words

I'll keep my promises to you

On and on life goes on

Day by time goes by

On and on moving on

Day by day time goes by

Mark my words

I'll keep my promises to you

On and on life goes on (On and on and moving on)

Day by time goes by (Day by day the time goes by)

On and on moving on (On and on and moving on)

Day by day time goes by (Day by day the time goes by)

On and on life goes on (On and on and moving on)

Day by day time goes by (Day by day the time goes by)

Like the stars like the sun (Like the stars like the sun)

This new day has begun (This new day has begun)

Credits

Album: Home

Artis: Mocca

Dirilis: 2015

Fakta di Balik Lagu Building Memories

Pada 2015, Mocca merilis album yang bertajuk Home yang diproduksi oleh Lucky Me Music. Album ini terdiri dari 12 buah lagu yang seluruhnya adalah buah karya dari para personel Mocca. Banyak eksperimen yang diperdengarkan dalam album ini, beberapa lagu bahkan akan terasa sangat asing di telinga pecinta musik Mocca yang khas dengan nuansa swing, Swedish pop, dan jazz.

Lagu yang bertajuk Building Memories merupakan lagu ketiga dalam album Home. Melalui lagu ini, Riko Prayitno sang gitaris mengungkapan bahwa ia mempersembahkan lagu Building Memories untuk anaknya.