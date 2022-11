Lirik Lagu Last Piece - Mocca dan Fakta di Baliknya

Last Piece – Mocca

There was a hole in my heart

It's been there since the start

It was so empty and hollow

'Til you came along

La la la la You are the missing piece

La la la la You are the missing piece

I was trapped in a maze

My mind was spinning around

I didn't know how to solve this puzzle

And then you came along

La la la la.I guess you're the last piece

La la la la.I guess you're the last piece

I'm gonna lock my heart now

I am gonna lock my heart now

And throw away the key

La la la la I guess you're the last piece

La la la la I guess you're the last piece

La la la la I guess you're the last piece

La la la la I guess you're the last piece

Credits

Album: Home

Artis: Mocca

Dirilis: 2015

Pencipta: Riko dan Arina

Fakta di Balik Lagu Last Piece

Album milik Mocca yang diproduksi oleh Lucky Me Music pada tahun 2015 berjudul "Home" berisikan 12 buah lagu. Seluruh lagu dalam album Home merupakan buah karya dari para personel Mocca. Banyak eksperimen dalam album ini yang membuat pendengar dapat menangkap sisi lain musikalitas dari para personel Mocca.