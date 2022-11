Lirik Lagu Berbagi Cerita - Pee Wee Gaskins dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Berbagi Cerita - Pee Wee Gaskins

Terlambat

Hampir ku melewatkan janji

Tertidur menonton DVD

Pergilah denganku

Walaupun ku tahu diriku kurang tinggi

Kamu yang ku cari

Pergilah denganku

Dan kau pun terdiam

Tak bisa tentukan pilihan

It's okay take your time make you mine

Jangan menangis lagi

Ini bukan salahmu

Saat esok datang ku akan kembali

Jangan menangis lagi

Ini bukan salahmu

Saat esok datang ku akan kembali

Mencoba mendapatkanmu

Ku lihat kau dari kacamata ini

Dan ku jadi galau sendiri

Pergilah denganku

Bersiaplah

Vespaku akan menjemputmu

Bersamaku ayo melaju

Pergilah denganku

Dan kau pun terdiam

Tak bisa tentukan pilihan

It's okay take your time make you mine

Jangan menangis lagi

Ini bukan salahmu

Saat esok datang ku akan kembali

Jangan menangis lagi

Ini bukan salahmu

Saat esok datang ku akan kembali

Mencoba mendapatkanmu