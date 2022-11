Lirik Lagu Aku Bukan Musuhmu - Pee Wee Gaskins feat. Erwin Saz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Aku Bukan Musuhmu - Pee Wee Gaskins feat. Erwin Saz

Dunia ini penuh angkara

Janganlah kita tambah lagi

Saling bicara berjabat tangan

Kita semua anak manusia

Aku datang membawa senandung

Hapuskan benci dari dunia

Jangan kau beri aku amarah

Aku bukan musuhmu

Dunia ini tak akan indah

Bila hanya dengan satu warna

Aku dan kamu beda

Tapi bersama

Bagai pelangi

Aku datang membawa senandung

Hapuskan benci dari dunia

Jangan kau beri aku amarah

Aku bukan musuhmu

Oh, mengapa kau

Penuhi dirimu dengan dendam

Dan angkara murka

Oh, kenapa kau

Tak berikan aku satu senyuman seperti teman

Bukan kepalan aku bukanlah lawan

Aku datang membawa senandung

Segenggam cinta dan rangkai nada

Aku bukan

Bukan musuhmu

Hapus benci dari dunia

Oh

Oh (dari dunia)

Oh

Oh (hapus benci dari dunia)

Credit

Artis: Pee Wee Gaskins feat. Erwin Saz

Album: Ad Astra Per Aspera

Penulis lagu: Alditsa Decca Nugraha, Heru Wahyono

Dirilis: 2010

Genre: Alternatif/Indie, Hip Hop, Thai Indie, Rock

Label: Alfarecords

Fakta di Balik Lagu Aku Bukan Musuhmu

Aku Bukan Musuhmu adalah lagu yang dipopulerkan grup musik Pee Wee Gaskins dari album bertajuk Ad Astra Per Aspera. Album tersebut dirilis pada 2010 dan merupakan album studio ketiga mereka.