Lirik Lagu Like Mariah - Fifth Harmony ft. Tyga dan Fakta di Baliknya

Like Mariah - Fifth Harmony ft. Tyga



Do do doop, uh

Do do doop do doop da dum (Yeah)

Do do doop do, do do doop



Love it when you call me baby

When you lighting up my phone

Makes me want you like I'm crazy

I'm running home, I'm running home

Just to hear your heart beat

You're so sweet like honeycomb

Gotta have you near me

'Cause you're the best I've ever known



You make me get up, get up like this is my song

I'mma get up, get up, yeah, yeah

You got me humming, humming to the beat of the drum

To the rhythm, rhythm, yeah, yeah



Your loving takes me higher, you set my heart on fire

When you touch my body got me singing like Mariah

There is no denying, your kisses keep me flying

When you touch my body got me singing like Mariah



Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Ooh-ooh

Singing like Mariah



Your name is written on my lips

You're the only one for me

Every single little kiss

Is like a dream, is like a dream

I don't need to make a wish (No, no)

'Cause all I want is you

When you do it like this

I just lose my cool (Ha)



You make me get up, get up like this is my song

I'mma get up, get up, yeah, yeah

You got me humming, humming to the beat of the drum

To the rhythm, rhythm, yeah, yeah



Your loving takes me higher, you set my heart on fire

When you touch my body got me singing like Mariah

There is no denying, your kisses keep me flying (Ooh-hoo)

When you touch my body got me singing like Mariah



Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Ooh-ooh

Singing like Mariah



Uh, T-Raw on fire

If you're looking for that fly love, I'm your number one supplier

Wanna try it, buy it

You wanna ride with the hottest in the city, set your heart on fire

Yeah, I do it, I do it, do it

Ain't nothin' to it, if you with it, I know she wit it, so come and do it

Got that pretty, that pretty pretty

You're so sidity, like Aaliyah, Mariah Carey, you stay winning

Top down ridin', I'm Big Papa

She love when I fly it, Lambo pilot

Hop inside it, sit on my lap, angel body

I'm a King, need a Goddess, gotta love it



Your loving takes me higher, you set my heart on fire

When you touch my body got me singing like Mariah

There is no denying, your kisses keep me flying (Ooh-ooh)

When you touch my body got me singing like Mariah



Oh-oh-oh (Hoo-ooh-ooh)

Oh-oh-oh (Hoo-ooh-ooh, hoo-ooh-ooh-ooh-ooh)

Ooh-ooh (Hoo-ooh-ooh, hoo-ooh-ooh)

Singing like Mariah (Sing it, to me, yeah)



Hoo-ooh (T-Raw, yeah)

Singing like Mariah (Yeah)

Doo-roo, doo-roo, doo-roo, doo-roo

Singing like Mariah (Singing like Mariah)



Credit



Produser: J.R. Rotem



Penulis: J.R., Manuel Seal, Jermaine Dupri, Mariah Carey, Tyga, Justin Tranter, Raja Kumari, dan J.R. Rotem



Album: Reflections



Genre: R&B/Soul



Fakta di balik lagu



Like Mariah merupakan lagu yang dibawakan oleh Fifth Harmony dan dirilis pada 30 Januari 2015 sebagai single ketujuh dalam album debutnya, Reflections.



Dalam lagu yang berisi lirik pujian terhadap Mariah Carey, Fifth Harmony menggandeng rapper tersohor, yakni Tyga sebagai teman duet mereka.



Diketahui, Fifth Harmony merupakan grup wanita asal Miami, Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui, dan Camila Cabello.



Untuk pertama kalinya, mereka merilis album studio yang bertajuk Reflection pada 3 Februari 2015. Album tersebut kemudian memuncak pada posisi ke-5 di Billboard 200 dan menjadi hits sepuluh besar yang kedua milik Fifth Harmony di Billboard.



Setahun kemudian, mereka merilis album keduanya, yakni 27/7, pada 27 Mei 2016. Album tersebut memulai debutnya pada posisi ke-4 di Billboard 200, menjadikannya album dengan charting tertinggi milik Fifth Harmony hingga saat ini.



Single utama dalam album 27/7, yaitu Work From Home, mencapai kesuksesan akbar dan melambungkan popularitas mereka di industri musik. Usai dirilis, lagu ini debut pada posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadi single oleh grup wanita yang menduduki posisi tertinggi di Billboard.



Namun, pada 19 Desember 2016, Fifth Harmony mengumumkan kepergian Camila Cabello dari grup tersebut untuk berkarier sebagai solois.



Hampir enam tahun menjadi grup wanita yang dikenal secara luas, pada 19 Maret 2018, Fifth Harmony pun mengumumkan hiatusnya mereka sebagai grup untuk menjadi solois.



“Agar tetap otentik untuk diri kita sendiri dan kalian, kami perlu meluangkan waktu untuk hiatus dari Fifth Harmony demi mengejar karier secara solo,” tutur Fifth Harmony melalui akun Twitter-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***