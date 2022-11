Lirik Lagu Lady Luck – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Lady Luck – EXO

Uh, Lady Luck, uhuh, uhuh (oh)

Shigana jogeumman deo dallyeo bwa

Yeah (I promise girl)

Eodumi naerige hae bwa geunyeoreul deryeowa

Sumaneun byeol geujunge neoneun only one

Oh nan gogae deureo barabol subakke

Na haneopshi haneopshi

Daeul su eomna ttaraga bwado

Jabeul su eomna soneul ppeodeodo

Wae iri meolkka nan ginagin bameul

Gipeun hansumppun

Banjjagineun oh neon geu sungan

Neon neon hwangholhage naege wa

Ssodajineun yuseongu sok

Neo yeokshido nareul weonhaettangeol

I eodumeul jinaseo neoreul taeweoseo

Neon nunbushin bicheul deonjeo beoryeo

Gakkaweojineun neol (bamsaeweo gidaryeo)



Baby baby ojik namane

Lady Lady Luck Luck Luck (so listen)

Sumaneun saramdeureun neoreul hyanghae

Yeah (my precious girl)

Cheon gaeye soweoneul malhae niga irweo jugil

Naega baraneun geon dan hana only you

Oh nan neoraneun geu jachero manjokae

Na deo mani deo mani

Kkumcheoreom pyeolchin orora keoteun

Geusai sumeo binnaneun fortune

Gipeojin nunppit naegeman deullin

Neoye moksori woa ooh

Ireokena oh deo nunbushin

Neon neon soksagideut naege wa

Heunnallineun yuseongu sok

Da jamdeun sai naegero wa

Nae saengaeye dan han beon nege ppajeotteon

Sel su eomneun bameul geoseulleo ga

Ssodajeo oneun neol (ganjeolhi gidaryeo)