Serial The Lord of the Rings dan 6 Film Lainnya Berhasil Peroleh Izin Syuting di Selandia Baru

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah pandemi, Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan (Ministry of Business, Innovation and Employment) Selandia Baru telah memberikan izin kru internasional dalam tujuh proyek film dan serial untuk melakukan syuting di negara mereka.

Kru yang mulai berdatangan untuk produksi adalah The Lord of the Rings, Cowboy Bepop, Power Rangers Beast Morphers, The Greatest Beer Run Ever, Sweet Tooth, Avatar, dan The Power of the Dog.

Menteri Pembangunan Ekonomi Selandia Baru, Phil Twyford mengatakan bahwa keberhasilan negara mereka dalam menangani Covid-19 jadi peluang untuk masih dapat memproduksi konten hiburan dengan aman.

Baca Juga: Juventus Ladeni Torino, 'Tetangga Bisa Bantu' Si Nyonya Tua Tinggalkan Lazio

"Sebanyak 206 pemain dan kru serta anggota keluarga mereka akan diizinkan masuk selama enam bulan," ujarnya.

Keputusan ini membuat produksi masuk akan menciptakan 3.000 pekerjaan dan menambah 400 juta dolar Amerika (sekitar Rp 5,8 triliun) untuk perekonomian Selandia Baru.

"Pertanyaan dan minat yang kami dapatkan dari rumah-rumah produksi internasional memberi tahu saya bahwa komunitas film internasional melihat Selandia Baru sebagai tempat yang aman secara global," tuturnya.

Baca Juga: Tegas Lawan Tiongkok yang Agresif, PM India: Zaman Ekspansi Sudah Lewat, Sekarang Waktunya Membangun

"Ini adalah peluang yang harus kita peroleh teman-teman. Terlepas dari gejolak yang dihadapi dunia, ini adalah saat yang menyenangkan bagi sektor hiburan Selandia Baru," lanjutnya.