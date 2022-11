Lirik Lagu Goodbye Happiness – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Goodbye Happiness – Utada Hikaru



amai okashi kieta ato ni wa

sabishisou na otokonoko

kumo hitotsu nai Summer Day



hi ni yaketa teashi

shiroi one piece ga

yogoreyouga okamai nashi

muishiki no rakuen



yume no owari ni matta wa nashi

aru hi kimi no na o shitta



So Goodbye Loneliness

koi no uta kuchizusan de

anata no hitomi ni utsuru

watashi wa waratte iru wa



So Goodbye Happiness

nani mo shirazu ni hashai de ta

ano koro e wa modore nai ne

soredemo ii no

Love me



kangae sugi tari

yake okoshi cha ike nai

kodomo damashi sa bukiyou nan sa



hito wa hitori ni natta toki ni

ai no imi ni kizukun da



suki sa Each days

yashashii uta o kikasete

deatta koro no kimochi o

ima demo oboetemasu ka



So good bye innocence

nani mo shirazu ni hashai de ta

ano koro e wa mou modore nai ne

kimi no sei da yo

Kiss me



Oh banbutsu ga meguri meguru

Oh oh oh darling darling dare ka ni nani ka

etari shimasen Only you



arinomama de ikite yuketara ii yo ne

daiji na toki mou hitori no watashi gajoa o suru no



So good bye happiness

nani mo shirazu ni hashai de ta

ano koro e modori tai ne

Baby soshite mouichido Kiss me



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Utada Hikaru Single Collection Vol. 2

Rilis: 2010

Genre: J-pop, dance-pop, electropop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada Hikaru



Fakta di Balik Lagu Goodbye Happiness



Goodbye Happiness merupakan lagu Utada Hikaru yang dirilis sebagai lagu utama dari album kompilasi Jepang kedua Utada dengan tajuk Utada Hikaru Single Collection Vol. 2, pada November 2010.



Lagu ini dijual secara komersial tersedia dengan sukses, menduduki puncak tangga lagu Japan Hot 100 Billboard pada bulan Desember 2010, dan pada bulan Januari 2011 disertifikasi emas oleh RIAJ.



Lagu tersebut merupakan lagu pop/elektronik dengan aransemen yang terdiri dari piano, harmoni vokal, perkusi dan synth, dengan sesekali latar belakang suara 8-bit.



Goodbye Happiness menampilkan vokal latar oleh empat wanita yang direkam di London pada Agustus 2010. Paduan suara tersebut menampilkan peningkatan synth dan perkusi bergaya instrumen senar.



Lirik dimulai dengan menggambarkan adegan yang berbeda yaitu seorang anak laki-laki di hari musim panas yang telah memakan permennya dan seorang wanita yang terbakar matahari mengenakan gaun putih kotor.



Liriknya kemudian menggambarkan sebuah hubungan di akhir mimpi. Ia menyadari bahwa dia tidak dapat membangun kembali hubungannya dan memperhatikan bahwa ketika orang menjadi sendirian, mereka menyadari arti cinta.



Namun, dia percaya akan baik baginya untuk tetap hidup seperti sekarang. (Dewi Andryani)***