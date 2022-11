Lirik Lagu Can You Keep a Secret? – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Can You Keep a Secret? – Utada Hikaru

Chikazukitai yo kimi no risou ni

Otonashiku narenai

Can you keep a secret?



Hit it off like this,

Hit off like this, oh baby

...



Koko kara zutto okutteru angou o

Kimi wa mada kaidoku dekitenai

Come on



Tsutaeyou yameyou konomama kakusou

Nigekirenakunaru made

Shinjiyou dame da yo

Mada utagaesou da mono



Chikazukitai yo kimi no risou ni

Otonashiku narenai

Can you keep a secret?

Kanashikunai yo kimi ga iru kara

Can you keep a secret? Can you keep a secret?



Chikazukenai yo kimi no risou ni

Sugu ni wa kawarenai

Can you keep a secret?

Kanashikunaru to kimi o yobu kara

Can you keep a secret? Or konomama secret?



Hit it off like this

Hit off like this, oh baby

...



Soba ni itemo toomawashi na hyougen sagashiteru

Meikyuu irisasetakunainara

Won't you come on?



Kasuka na monooto

Ottekuru moving shadow

Furikirenakunaru kage

Sukoshi no bouken to kizutsuku yuuki mo

Aru desho



Chikazukitai yo kimi no risou ni

Otonashiku narenai

Can you keep a secret?

Kanashikunai yo kimi ga iru kara

Can you keep a secret? Can you keep a secret?



Chikazukenai yo kimi no risou ni

Ato ni wa modorenai

Can you keep a secret?

Oshaberi janai to shoumei shite yo

Can you keep a secret? Or konomama secret?



(Hey, can I take a time out to... tell you somethin'?

And say, can you keep it a secret?

'Cause this guitar is... making me warm... come on)



Ima made zutto himitsu ni shiteta

Dare nimo iwanaide

Can you keep a secret?

Kanashikunai yo kimi ga iru kara

Can you keep a secret? Can you keep a secret?



Kizutsukenai to yakusoku shitemo

Dare nimo wakaranai

Can you keep a secret?

Kanashikunai yo kimi ga iru kara

Can you keep a secret? Or konomama secret?



Can you keep a secret?...



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Single Can You Keep a Secret?

Rilis: 2001

Genre: J-pop, dance-pop, R&B

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada Hikaru



Fakta di Balik Lagu Can You Keep a Secret?



Can You Keep a Secret? merupakan lagu Utada Hikaru yang dirilis sebagai single berbahasa Jepang ketujuh miliknya pada 16 Februari 2001.



Lagu tersebut menjadi lagu tema penutup untuk drama televisi Jepang berjudul Hero yang mana Utada memiliki debut akting mereka.



Takuya Kimura muncul sebagai dalam video musik lagu Can You Keep a Secret?



Can You Keep a Secret? debut di nomor satu di Oricon chart terjual 783.620 di minggu pertama, dan merupakan single ketiga mereka untuk menjadi nomor satu selama dua minggu berturut-turut.



Video musik untuk lagu ini menampilkan robot yang tampaknya sedang menjalin hubungan dengan Hikaru.



Robot yang digunakan dalam video tersebut adalah robot Pino yang merupakan kependekan dari Pinocchio, karakter yang dibuat oleh Hisashi Taniguchi. (Dewi Andryani)***