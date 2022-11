Lirik Lagu Final Distance – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Final Distance – Utada Hikaru



Ki ni naru noni kikenai

Oyogi tsukarete kimi made mukuchi ni naru



Aitai noni mienai nami ni osarete

Mata sukoshi tooku naru



Tokire nai you ni Keep it going, baby

Onaji kimochi janai nara tell me

Muri wa shinai shugi demo

Sukoshi nara shite mite mo ii yo



I wanna be with you now

Futari de distance chijimete

Ima nara maniau kara

We can start over

Hitotsu ni wa narenai

I wanna be with you now

Itsu no hi ka distance wo

Dakishimerareru you ni nareru you ni nareru yo

We can start sooner

Yappari I wanna be with you



Hitokoto de konna nimo kizutsuku kimi wa

Kodoku wo oshiete kureru



Mamorenai toki Keep on trying, baby

Yakusoku toori janai kedo trust me

Muri wa shinai shugi demo

Kimi to nara shite mite mo ii yo



I wanna be with you now

Futari de distance mitsumete

Ima nara maniau kara

We can start over

Kotoba de tsutaetai

I wanna be with you now

Sono uchi ni distance wo dakishimerareru

You ni nareru yo

We should stay together

Yappari I need to be with you



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Final Distance

Rilis: 2001

Genre: R&B/Soul, Pop, Bachata, J-Pop, Musica tropicale

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Akira Miyake, Hikaru Utada, Teruzane Utada



Fakta di Balik Lagu Final Distance



Final Distance merupakan lagu Utada Hikaru dari album studio ketiga miliknya yang bertajuk Deep River.



Lagu ditulis oleh Utada sendiri, diproduksi, dan disusun oleh kolaborasi Akira Miyake, ayah Utada Teruzane Utada dan mereka sendiri.



Final Distance awalnya direkam sebagai Distance yang diambil dari album dengan nama yang sama. Lagu tersebut direkam ulang, diaransemen ulang, dan didedikasikan untuk Rena Yamashita.



Ia merupakan seorang anak berusia enam tahun korban pembantaian sekolah Osaka yang telah menulis esai terinspirasi dari Utada.



Secara musik, Final Distance menggabungkan lebih banyak instrumentasi daripada versi sebelumnya termasuk biola, piano akustik, dan synthesizer.



Liriknya merefleksikan emosi kesedihan, rasa sakit, kemarahan dan perayaan hidup saat merekam versi tunggal.



Final Distance mendapat sambutan positif dari sebagian besar kritikus musik yang memuji aransemen ulang. Para kritikus menyebut trek tersebut sebagai salah satu sorotan karier Utada. (Dewi Andryani)***