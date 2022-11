Lirik Lagu Lioness Eye - Xavier Rudd dan Fakta di Baliknya

Lioness Eye - Xavier Rudd

Sun is up beautiful day

I can see myself

I can see myself

Light me up lioness eye

I can see you now

I can see you now

Sun is up beautiful day

I can see myself

I can see myself

Light me up lioness eye

I can see you now

I can see you now

Sittin' with this fire

Wisdom in his eye

With the strength of a lion

Wisdom in his eye

Credit

Artis: Xavier Rudd

Album: Spirit Bird

Rilis: 2012

Genre: Alternatif/Indie

Penulis Lagu: Xavier Rudd

Fakta di Baliknya

Xavier Rudd merupakan musisi asal Australia dan menjadi salah satu musisi paling dihormati di dunia. Ia berkarir di dunia musik sudah hampir dua puluh lima tahun. Xavier Rudd adalah musisi yang berbakat, Ia mencari keindahan yang dia tuangkan melalui musik dan lirik pada lagunya.

Xavier Rudd banyak menggunakan berbagai aransemen dalam musik-musiknya, mulai dari folk hingga reggae, bahkan musik tradisional. Lirik dalam lagu-lagunya selalu berisi tentang melindungi lingkungan serta etnis dan agama minoritas, terutama hak-hak orang asli Australia atau orang Aborigin. Ia mencoba untuk menyebarkan budaya dan nilai-nilai mereka.

Sejak 10 tahun setelah diunggah, Video Audio Lioness Eye sudah ditonton sebanyak lebih dari 255 ribu kali di akun Youtube Xavier Rudd. (Yemima Oholibama Wibowo)***