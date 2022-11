Lirik Lagu Fortune Teller - Xavier Rudd dan Fakta di Baliknya

Fortune Teller - Xavier Rudd

Well I see, because this is my window

Your questions, with every move I make

So much time, I filled up with answers

To why my feet, will always hold their ground

Need to be the one

Redefine yourself

See it in your mind

This is all a game

Do it all again

Redefine yourself

See it in your mind

This is all a game

This is my fortune

Well I see, the sun in my window

That questions will remain

This is my fortune

Credit

Artis: Xavier Rudd

Album: Food in the Belly

Rilis: 2005

Genre: Alternatif/Indie

Penulis Lagu: Xavier Rudd

Fakta di Baliknya

Xavier Rudd merupakan musisi asal Australia dan menjadi salah satu musisi paling dihormati di dunia. Ia berkarir di dunia musik sudah hampir dua puluh lima tahun. Xavier Rudd adalah musisi yang berbakat, Ia mencari keindahan yang dia tuangkan melalui musik dan lirik pada lagunya.