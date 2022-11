Lirik Lagu Illusion – The Vane dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Illusion – The Vane

Nuneul gameumyeon

Boineun ge jinjjaya

Niga aldeon

Geu sesangeun kkumiya

Geojismal..

Geojismal..

Neon kkog sumi meojeul geoscheoleom

Neogsi ppajyeobeolin eolgullo

Solichijiman

Jinsileun kkeonaelsulog

Joega doel ppun ya

Huu huhuhu huhuu

Huuhuhuu huhu huhu

Huu huhuhu huhuu

Huuhuhuu huhu.. yee

Eodun geolil

Nadwingguneun hansumdeul

Silin balame

Nabukkineun apeumdeul

Oh, Please be..

Oh, Please be..

Neon tto ibsuleul kkog kkaemulgo

Misoleul jieo boijiman

Jichin nundongja

Jeolbyeog kkeute maedallyeo

Naleul buleune

Huu huhuhu huhuu

Huuhuhuu huhu huhu

Huu huhuhu huhuu

Huuhuhuu huhu

Modu da ontong

Kkume chwihae beolyeosseo

Dulyeoumi mandeun

Hwansang soge gadhin chae