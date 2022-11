Lirik Lagu Sunshine – Hoody feat Crush dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sunshine – Hoody feat Crush

Yunanhi saeng-gag-i nass-eo

Haes-sal-i ttatteushaeseo baby

Honja iss-eul ttaen nae balo yeop-en

Geudae ongi ajig neukkyeojyeo

I sesang-i da eoduwojyeodo

Ulin bich-ina

You are my Sunshine

Sunshine bichwojul ttaen

Eonjena geudaen

Geudaen pogeunhae jeo guleumboda

(Ooh I feel so bright)

We have a good time

Good time

Gat-i iss-eul ttaen nuguboda

Deo keun sesang-eul gajin deushae

(Ooh I feel so bright)

I can feel what you want neoui pum-e

Angyeoiss-eul ttaemyeon

Oneul-eun naega naeil-eun nega doeeojwo seoloui baby

Honja iss-eul ttaen nae balo yeop-en

Geudae ongi ajig neukkyeojyeo

I sesang-i da eoduwojyeodo

Ulin bich-ina

You are my Sunshine

Sunshine bichwojul ttaen

Eonjena geudaen

Geudaen pogeunhae jeo guleumboda

(Ooh I feel so bright)

We have a good time

Good time

Gat-i iss-eul ttaen nuguboda

Deo keun sesang-eul gajin deushae

(Ooh I feel so bright)

Sonjabgo geol-eul ttae

Gakkeumssig ttansaeng-gag-e jamgyeodo

Gyeolgug ileohge sigan jinamyeon

Namjan ttoggatdan maldo mwo

Nan halu jong-il

Nae oenjjog eokkaee neol nwieo

Nega gip-eun jam-e deul ttaekkaji kkyeoango sip-eo

Neol ango iss-eul ttae keodalan pado gat-eun

Nae haluui banghwang-eul kkeutnae

Haes-salboda deo hwanhage nan neoleul

Bichwo julge sunshine’s like my love for you

Manh-i bujoghajiman nolyeoghal ge

Ne eolgul-e seulpeum-i mudji anhge

Neol goelobhineun eodum-eul balghyeo

Naega bichwojul ge

Baby no more nightmares

Neon nae jigu, nae uju, nae sesang,

Forever be with you