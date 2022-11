Lirik Lagu Warna Baru - Yotari dan Fakta di Baliknya

Warna Baru - Yotari

Tak pernah terlintas menemukanmu

Hangatkan dinginnya duniaku

Di setiap hari terasa indah

Melebihi semua mimpi dan anganku

O-o-oh ...

Tak butuh waktu 'tuk memilihmu

Temani aku selamanya

No, never go, never go, I'm so in love with you

Tak pernah kutemukan cinta yang sepertimu

Kau goreskan warna baru dalam lembaran hidupku

Would you be mine, would you be my forever?

I love you

Di setiap hari terasa indah

Melebihi semua mimpi dan anganku

Ho-o-ho-ho ...

Tak butuh waktu 'tuk memilihmu

Temani aku selamanya

No, never go, never go, I'm so in love with you

Tak pernah kutemukan cinta yang sepertimu

Kau goreskan warna baru dalam lembaran hidupku

Would you be mine, would you be my forever?

I love you

Oh no!

('Cause I love you)

Baby

(Baby)

Please, don't go

No, never go, never go, I'm so in love with you

Tak pernah kutemukan cinta yang sepertimu

Kau goreskan warna baru dalam lembaran hidupku

Would you be mine, would you be my forever?

I love you

I love you

I love you, would you be mine forever?

I love you

Would you be, would you be mine?

I love you

I love you, would you be, would you be mine?

Would you be mine?

I love you, would you be mine?

I love you

Credit