Lirik Lagu Shutter - Yuuri dan Fakta di Baliknya

Shutter - Yuuri

Kimi to miru hazu datta hanabi ga

Yoru no sukima wo umeteku

Kanshou ni hitacchimau kara

Twitter wa tojita

Tana no ue ni oita kamera mo

Ima kyori wo okitai kurai

Boku wa kyou subete ushinatte

Ichinichijuu naiteita

Hontou no kimochi wa

Yappari wakaranai kedo

Kimi no arubamu ni iru boku wo zenbu

Keshitan deshou

Shattaa ga ochiru mitai ni

Kimi wo kiritotte koi ni ochite

Kokoro no arubamu ni zenbu

Sotto tamekondeta

Dakara sa dakara sa

Shigusa mo nioi mo oboeteiru

Shattaa wo kiru jikan mo

Kimi ni furete ireba yokatta

Subete no jikan wo kimi dake ni tsukaeba yokatta

Okimari no deeto koosu to

Okimari no ai no kotoba

Mibae no ii mono bakari ga

Insuta ni nokotta

Tana no ue ni oita kamera ja

Utsusenai mono ga

Kimi to boku no aida ni atte

Sore ni kidzukenakatta

Ima demo kimochi wa

Yappari wakaranai kedo

Kimi no arubamu ni iru boku wa zenbu

Iranain deshou

Shattaa ga ochiru mitai ni

Kimi wo kiritotte koi ni ochite

Kowashitaku nakute bunan ni

Kitto yarisugoshiteta

Dakara sa dakara sa

Utsuri no warui boku dattarou

Shattaa wo kiru jikan mo

Kimi ni furete ireba yokatta

Subete no jikan wo kimi dake ni tsukaeba yokatta

Donna ni kireide utsukushii houseki mitai na omoide mo

Soko ni boku ga inakya kimi ga inakya

Nani no imi mo nai no ni