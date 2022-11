Lirik Lagu Hear My Train A Comin' - Jimi Hendrix dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Hear My Train A Comin' - Jimi Hendrix

Well, I wait around the train station

Waitin' for that train

Waitin' for the train, yeah

Take me home, yeah

From this lonesome place

Well, now a while lotta people put me down a lotta changes

My girl had called me a disgrace

Dig

The tears burnin'

Tears burnin' me

Tears burnin' me

Way down in my heart

Well, you know it's too bad, little girl,

It's too bad

Too bad we have to part (have to part)

Dig

Gonna leave this town, yeah

Gonna leave this town

Gonna make a whole lotta money

Gonna be big, yeah

Gonna be big, yeah

I'm gonna buy this town

I'm gonna buy this town

An' put it all in my shoe

Might even give a piece to you

That's what I'm gonna do,

What I'm gonna do,

What I'm gonna do

Credit

Album: Rainbow Bridge

Artis: Jimi Hendrix

Rilis: 1973

Genre: Blues

Ciptaan: Jimi Hendrix



Fakta di Baliknya

John Allen Hendrix merupakan nama asli dari James Marshall Hendrix atau yang kerap disapa Jimi Hendrix.

Jimi lahir pada tanggal 27 November 1942 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia meninggal pada tanggal 18 September 1970 di London, Inggris.

Ia merupakan gitaris rock, penyanyi, dan seorang komposer yang mempunyai ciri khas memadukan tradisi Amerika dari blues, jazz, rock, dan soul dengan teknik British avant-garde rock.