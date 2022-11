Lirik Lagu Farewell – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Farewell – VICTON

Itji mothae jeoldae

Neo eomneun igoseseodo hyanggiga maemdora

If you wanna touch

Eonjedeunji danneun gose nan gal su inneunde

Heunnallyeogan kkochipi

Bal ape tteoreojyeodo

Jeuryeo balgo ga gwaenchana

Aju jamsi meoreojyeodo

Neon naui sale chajaon singgeureoun bom

Kkwaena gireotdeon tteugeoun yeoreum

Geu dwie chajaon jeokjeokan gaeul

Sirin gyeouldo

Annyeong

Nan geokjeongi dwaeseo jal jinaendago haejwo

Ijeneun eodiseodo meonjicheoreom heuteojyeo

Nareul bol su eopseodo

Oh that's ok

Jumeoni soge jogeumman dama dumyeon dwae

Nun garigo garyeodo meoritsogen nama all day

Gachi gajago I don't wanna lose

Geunyang kkwak jwigo isseumyeon dwae seulpeohal gieongman namado

Gachi gajago I don't wanna lose

Nun garigo garyeodo meoritsogen nama all day

Tteugeowotjiman chagaun gyeolmal

Nugu maldo an deullyeotgetjiman

Charari sori jilleojwotdamyeon

Jogeumeun iljjik kkaedarasseulkka

I was so blind

Jigeumboda hearil suga eopseonna bwa

Sumaneun S.O.S ijen naega bonae