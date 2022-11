Lirik Lagu My Beauty – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu My Beauty – VERIVERY

I can show you every time

Nega wonhandamyeon

Du nuni majuchin jigeum i sungan

I can make you fall in love

Galsurok deo gappaoneun sum

Neodo algo issjanha neukkyeojineun geol

Sumgiryeogo haedo neon

Baby naege useojul ttae mada

Babocheoreom usneun geol gyesok ppajyeodeuneun geol

Beoseonal su eopseo

Nae meoril gadeuk chaeun neoran kkumeul

Sumgil suga eopseo modu malhaejulge

Neoege

Nuni busigedo

Neon neomu areumdawo du nune gadeukhi

Neoreul damgo sipeun nae mameul neon aneun ji

Nal sarojabeun usneun misoga

Maeil nareul useum jisge haneun geol

Cuz you're my beauty

Don't walk away

You're everything to me

Now you're my beauty

Don't walk away

You're everything to me

Yeah you're my beauty

Babocheoreom ne gyeoteul hemaeneun nain geol

Geurae neoro nae mameun gadeuk cha isseo

Anin cheok nege dagaganeun na

Dagagamyeon galsurok hangeoreum deo meoreojineun geol

Aedalpeun ireon nae mam neoneun aneunji

Sumgiryeogo haji ma

Baby naege useojul ttae mada

Babocheoreom usneun geol gyesok ppajyeodeuneun geol

Beoseonal su eopseo

Nae meoril gadeuk chaeun neoran kkumeul

Sumgil suga eopseo modu malhaejulge

Neoege

Nuni busigedo

Neon neomu areumdawo du nune gadeukhi

Neoreul damgo sipeun nae mameul neon aneun ji

Nal sarojabeun usneun misoga

Maeil nareul useum jisge haneun geol

Cuz you're my beauty

Don't walk away

You're everything to me

Now you're my beauty

Don't walk away

You're everything to me

Yeah you're my beauty