Lirik Lagu My Face – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu My Face – VERIVERY

Eodumi got naeril teni modu nuneul gama

Swipsari arachaejin mot hae baby jjarithaejil drama

Yecheukaji mothan sungan nege

Jeopgeunhagi wihan isangjeogin timing

Noril teni seodureuji mara

Can't run away, can't already run away

Meoritsoge eojireopyeo gadeon nae

Baljaguk hanamada beonjyeo nan

Ne mam soge nuneul tteuneun geol

I got you, I got you, We're in trouble

I got you, I got you, Take a look, Night is crumble

(Find your, find your real face)

Durija hanain ne bal georeum

Noabeoryeo ne ane chakan neol geuge mwodeun

(I'm trouble)

Ne mamsoge ieojyeo nan

Deo gipeun eodumeul fly

(Hidden your face, close up, I got your real face)

Take it deo heuteureojyeogado dwae

Search cheoncheonhi pagodeun black

Uahago gangnyeolhan taste

Jungdokdwae ganeun bamin geol (flow)

Modeun geol da matgyeo yes!

Michin deusi noryeo wonhaneun geol

Adeukaejin uisik neomeo trance it

Eoneusae neon imi nareul chaja hemae

Sarojapilsurok Undercover

Can't run away, can't already run away

Tto yuhokae ppurichil sudo eopge

Namgyeo dun heunjeongmada gyeopchyeo nan

Ne kkumsogeul hejibeo noeul geol

I got you, I got you, We're in trouble

I got you, I got you, Take a look, Night is crumble

(Find your, find your real face)

Durija hanain ne bal georeum

Noabeoryeo ne ane chakan neol geuge mwodeun

(I'm trouble)

Ne mamsoge ieojyeo nan

Deo gipeun eodumeul fly

(Hidden your face, close up, I got your real face)

Neol sarojabeulge

(Your hidden face, connect your hidden face)

Oh geurae geureoke

(Your hidden face, connect your hidden face)

Neol sarojabeulge

(Your hidden face, connect your hidden face)

Oh geurae geureoke