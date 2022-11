Lirik Lagu Photo – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Photo – VERIVERY

Naege ppaetgin siseon modu

Namgimeopsi chaewo Photo

Naege ppaetgin siseon modu

Namgimeopsi chaewo Photo

Naege ppaetgin siseon modu

Namgimeopsi chaewo Photo

Chaewo Photo

Meoriga saehayaejil ttaekkaji runnin' runnin'

Simjangeun deo bulge beonjiji nae onmome

Jigeum i sungani nal chukyeo seuji

Meonghani neok nota hwansangeun baega doeji

Sseureojineun jangmyeon nal damgo sipdamyeon

Back again I'm divin' in

Seuchyeo jinagan Focus

Nae gonggane deureowa eoseo comin' comin'

Simjangeun deo keuge ulliji pumpin pumpin

Naege geojinmalhaji ma

Meomchun sigandeul nege jeonbu

Jeonhaejulge for you

Naega yaksokaneun geon

Geujeo malppunirado

Neoigil barago nan isseo

Cheoncheonhi jumeul kkeureodanggyeo

Naege danneun challa

Sumeul meomchwo jamkkan

Nari seon ne gamgak

Naege ppaetgin siseon modu

Namgimeopsi chaewo Photo

Aseuraseulhage cut line

Jjaritjjarithage deo dagawa

Seoneul neomeul jido molla nan

Nege ppaetgin sungan jeonbu

Dollyeo dasi Photo

Overheating bunwigireul dangjang burn it out

Neoran seonmyeonghami jeonhaejuneun moripgam

Hansungando nochigien akkaun i bam

Watching all those photos as they're burning up

Gidarim sok pieonan kkot challa

Ajjilhago adeukage gamssa

Jamsirado bangsimhamyeon Time out