Lirik Lagu You Dont Even Know Me - Faouzia dan Fakta di Baliknya

You Dont Even Know Me - Faouzia



I walk into a crowded room

Everybody staring

What did I, what did I do wrong?

What did I, what did I do wrong?



Oh, you see what you wanna see

But you don't even know me

What did I, what did I do now?

What did I, what did I do now?



He said, she said, over it

You're acting like you're brilliant

But you don't know

Yeah, you don't know



You don't know a thing at all

You don't know about the way I am when I am all alone

You don't even know

The way I care the way I've grown

You don't know about the way I love so deeply to my bones

You don't even know me



Woah

Woah



I walk it off and brush away

Everything you say

'Cause I don't care, I don't care at all

I don't care, I don't care at all



He said, she said, over it

You're acting like you're brilliant

But you don't know (you don't know)

Yeah, you don't know



You don't know a thing at all

You don't know about the way I am when I am all alone

You don't even know

The way I care the way I've grown

You don't know about the way I love so deeply to my bones

You don't even know me



Woah, you don't even know me

Woah, you don't even know



You don't know a thing at all

You don't know about the way I am when I am all alone

You don't even know

The way I care the way I've grown

You don't know about the way I love so deeply to my bones

You don't even know me



You don't even know me, oh



Credit



Produser: K-Kov



Penulis: K-Kov dan Faouzia



Genre: Dance/Electronic



Fakta di balik lagu



You Don't Even Know Me merupakan lagu milik musisi asal Maroko-Kanada, Faouzia, yang dirilis pada 18 September 2019.



Lagu ini bukan single pertama Faouzia yang dirilis pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, ia merilis dua single lainnya berjudul Exothermic dan Born Without a Heart.



Setelah merilis You Don't Even Know Me, Faouzia berbicara tentang apa yang coba disampaikannya melalui lagu ini.



"Tetaplah menjadi diri sendiri karena apa pun yang Anda lakukan, orang akan memiliki persepsi yang salah tentang Anda." ujar Faouzia dalam cuitan yang diunggah di Twitter.



Melalui You Don't Even Know Me, Faouzia berharap agar semua orang yang mendengarkan lagu ini mengatahui bahwa perkataan atau pikiran orang lain tentang mereka itu tidaklah penting.



“Mereka bahkan tidak mengenal Anda. mereka tidak tahu isi hati Anda, pikiran Anda, hal-hal yang telah Anda lalui untuk sampai ke tempat Anda sekarang. Jangan biarkan rumor atau pendapat orang menjatuhkan Anda,” ujar Faouzia.



“Anda bisa saja hanya duduk di sudut ruangan dan orang masih akan membicarakan Anda. Maka tetaplah menjadi diri sendiri,” tuturnya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***