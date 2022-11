Lirik Lagu Travelling – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Travelling – Utada Hikaru

Shigoto ni mo sei ga deru

Kinyou no gogo

Takushii mo sugu tsukamaru (tobinoru)

Mezasu wa kimi



"Dochira made ikaremasu?"

Chotto soko made

"Fukeiki de komarimasu (shimemasu)

Doa ni chui"



Kaze ni matagi tsuki e nobori

Boku no seki wa kimi no tonari

Fui ni ware ni kaeri kurari

Haru no yoru no yume no kotoshi



Traveling kimi wo

Traveling nosete

Asufaruto wo terasu yo

Traveling doko e

Traveling iku no?

Tooku nara doko e demo



Traveling motto

Traveling yurase

Kowashitaku naru shoudou

Traveling motto

Traveling tobase

Isogu koto wa nai kedo



Kikasetai uta ga aru

Endoresu ripiito

Kimochi ni hakusha kakaru

Neraidoori



Nami to hashagi kumo wo sasoi

Tsui ni boku wa kimi ni deai

Wakasa yue ni sugu ni chirari

Kaze no mae no chiri ni onaji



Traveling mune wo

Traveling yosete

Itsumo yori medatchaou

Traveling koko wa

Traveling iya yo

Mokutekichii wa mada da yo



Traveling mado wo

Traveling sagete

Nani mo kowakunai moodo

Traveling koko de

Traveling ii yo

Subete wa kibun shidai



Minna odoridasu jikan da

Machikirezu kon'ya

Kakureteta negai ga uzukimasu

Minna moriagaru jikan da

Doushite darou ka

Sukoshi dake fuan ga nokorimasu



Traveling kimi wo

Traveling nosete

Asufaruto wo terasu yo

Traveling doko e

Traveling iru no?

Kore kara ga ii tokoro



Traveling motto

Traveling yurase

Kowashitaku naru shoudou

Traveling motto

Traveling tobase

Tomaru no ga kowai chotto



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Deep River

Rilis: 2001

Genre: Dance-pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada Hikaru, Teruzane Utada, Akira Miyake



Fakta di Balik Lagu Travelling



Traveling merupakan lagu Utada yang dirilis sebagai single kedua dari studio keempatnya dan album bahasa Jepang ketiganya dengan tajuk Deep River.



Lagu tersebut ditulis dan disusun oleh Utada sementara produksi ditangani oleh Utada, ayahnya Teruzane Utada, dan Akira Miyake.



Traveling merupakan lagu dance-pop yang dipengaruhi oleh house music. Liriknya membahas aktivitas dan mimpi manusia.

Kano merasa bahwa meskipun tema lagu adalah tentang mimpi dan mimpi buruk, ia percaya itu harus dianggap serius itu terkait dengan kenyataan.



Reviewer dari Amazon menyatakan bahwa Traveling merupakan bukti bahwa Utada merupakan salah satu penyanyi-penulis lagu paling sukses dalam musik Jepang.



Lagu tersebut mendapat ulasan positif dari sebagian besar kritikus musik. Banyak yang memilihnya sebagai salah satu single terbaik Utada.



Travelling disertifikasi dalam dua kategori oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ) dan menjadi single terlaris kedua tahun 2002. (Dewi Andryani)***