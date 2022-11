Lirik Lagu Everlasting Love - Fifth Harmony dan Fakta di Baliknya

Everlasting Love - Fifth Harmony



Ever, ever, ever (Ah; Ha, ha)

Oh, ever, ever, ever (Fifth Harmony, baby; Yeah)

Oh, ever, ever, ever (Let's go; Yeah, yeah)

Oh, everlasting love (Yeah; Another one)



Always looking over my shoulder

'Cause I don't ever wanna miss you

I been thinking about you daily

I can't wait to see your face

And I don't even know you

But I know that I can't wait to kiss you

Somehow I know when we finally lock eyes

That you'll feel the same way



You're gonna be all I needed

You make me feel like a dream

Whoever you are, baby, you are

The one I'm waiting for



You're my ever-everlasting love

My ever-everlasting love

And I'm never ever giving up

'Til you're laying next to me

I'm looking for that ever-everlasting love

Forever ever kind of touch

And I'll never ever get enough

Baby, we were meant to be



Ain't no use in wasting my time

On just anybody, baby

I want exceptional, original

Someone I can't deny

I'm in love with you already

I know it sounds crazy, yeah

But I hope you save all you got for me

'Cause, baby, you're all mine (All mine)



You're gonna be all I needed

You make me feel like a dream

Whoever you are, baby, you are

The one I'm waiting for



You're my ever-everlasting love

My ever-everlasting love

And I'm never ever giving up

'Til you're laying next to me

I'm looking for that ever-everlasting love

Forever ever kind of touch

And I'll never ever get enough

Baby, we were meant to be



Everlasting love (Ever, ever, ever)

Everlasting love (Oh, ever, ever, ever)

Everlasting love (Oh, ever, ever, ever)

My everlasting love (Oh, everlasting love)



I don't even know your name (Mm-mm)

I can't get you off my brain (No, no)

Darling, I can hardly wait

'Til I can get to know you

You'll be beautifully insane (Hoo-ooh-ooh)

Infinitely all for me (All for me)

Promise you'll be glad you came

And I can't wait to show you



You're my ever-everlasting love (You're my every)

My ever-everlasting love (Get enough)

And I'm never ever giving up

'Til you're laying next to me

I'm looking for that ever-everlasting love (Ever, ever)

Forever ever kind of touch (Ooh-ooh)

And I'll never ever get enough

Baby, we were meant to be



Everlasting love (Ever, ever, ever)

Everlasting love (Oh, ever, ever, ever)

Everlasting love (Oh, ever, ever, ever)

My everlasting love (Oh, everlasting love)



Credit



Produser: Travis Sayles dan TBHits



Penulis: Shane Stevens dan Victoria Monét



Album: Reflections



Genre: R&B/Soul



Fakta di balik lagu



Everlasting Love merupakan lagu yang dibawakan oleh Fifth Harmony dan dirilis pada 30 Januari 2015 sebagai single keenam dalam album debutnya, Reflections.



Dalam sebuah wawancara dengan Jasmine Kae, personel Fifth Harmony, Normani, mengatakan bahwa lagu ini merupakan lagu favoritnya dari album Reflections.



“Favorit saya pastilah Everlasting Love karena lagu ini sangat R&B dan mengingatkan saya pada Destiny's Child, layaknya lagu awal tahun 2000an,” tuturnya.



Diketahui, Fifth Harmony merupakan grup wanita asal Miami, Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui, dan Camila Cabello.



Untuk pertama kalinya, mereka merilis album studio yang bertajuk Reflection pada 3 Februari 2015. Album tersebut kemudian memuncak pada posisi ke-5 di Billboard 200 dan menjadi hits sepuluh besar yang kedua milik Fifth Harmony di Billboard.



Setahun kemudian, mereka merilis album keduanya, yakni 27/7, pada 27 Mei 2016. Album tersebut memulai debutnya pada posisi ke-4 di Billboard 200, menjadikannya album dengan charting tertinggi milik Fifth Harmony hingga saat ini.



Single utama dalam album 27/7, yaitu Work From Home, mencapai kesuksesan akbar dan melambungkan popularitas mereka di industri musik. Usai dirilis, lagu ini debut pada posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadi single oleh grup wanita yang menduduki posisi tertinggi di Billboard.



Namun, pada 19 Desember 2016, Fifth Harmony mengumumkan kepergian Camila Cabello dari grup tersebut untuk berkarier sebagai solois.



Hampir enam tahun menjadi grup wanita yang dikenal secara luas, pada 19 Maret 2018, Fifth Harmony pun mengumumkan hiatusnya mereka sebagai grup untuk menjadi solois.



“Agar tetap otentik untuk diri kita sendiri dan kalian, kami perlu meluangkan waktu untuk hiatus dari Fifth Harmony demi mengejar karier secara solo,” tutur Fifth Harmony melalui akun Twitter-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***