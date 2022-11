Kisruh dengan Meyden, Deddy Corbuzier Beri Klarifikasi dan Sampaikan Maaf

PIKIRAN RAKYAT – Mantan pesulap terkenal Deddy Corbuzier minta maaf kepada Mayden terkait lelucon yang membahas soal jual keperawanan.

Perseteruan ini bermula saat Deddy Corbuzier membuat konten podcast bersama dengan Agung Karmalogy.

“I am very sorry, saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video kedua yang menyakiti hati seseorang. I am very sorry, sampai dia (Mayden) nangis di live dan lain sebagainya,” kata Deddy dilansir Pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube ESGE Entertainment.

Dalam video permintaan maafnya tersebut, Deddy juga mengklarifikasi bahwa video pertama tidak diizinkan untuk tayang lantaran candaan tentang jual keperawanan.

“Di video pertama, Anda akan lihat yang pertama kali ngomong tentang jual perawan siapa, yang pertama kali bercanda tentang hal itu siapa, yang pertama kali ketawa ketiwi itu siapa, bukan saya dan bukan Agung,” katanya.

Deddy menjelaskan dirinya tertawa usai mendengar bahwa lawan bicara dalam podcastnya ingin menjual keperawanan lantaran terinspirasi dari sebuah film.

"Saya mulai ketawa ketika mendengar dia mengatakan 'saya mau jual keperawanan saya karena terinspirasi dari film taken om' jadi kita cairkan suasananya dan kita ketawa setelah itu," ujarnya.

