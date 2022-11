Lirik Lagu Suga Mama - Fifth Harmony dan Fakta di Baliknya

Suga Mama - Fifth Harmony



Boy, you know that I want it

I can tell you want me as your lady

Can't deny that you're sexy

So what's it gon' be?



Is you gon' get a job and make some of that green?

You tryna take me out but you can't pay for me

I guess I got the cash, I'll take one for the team

Baby, can't you see?



(Oh, oh, oh)

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

I won't ask you to go



But I can't be your suga mama, your suga mama, baby

I can't be your suga mama, I said, I said

I can't be your suga mama, your suga mama

Mm-mm, mm-mm

I can't be your suga mama, your suga mama, baby

I can't be your suga mama

And even though I love the thought of you

No, I can't be your, I can't be your



Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Mmm, yeah



Hey, I love what you do to me

Ain't nobody love me like, like you do

I won't call you lazy

But how you pay for food?



My daddy said "No", you ain't no good for me

Not balling in that dough but I'm paying for your things

Something's gotta change, boy, hmm please (Boy, please)

Oh, baby, can't you see? Oh



(Oh, oh, oh)

Oh, oh, oh (Yeah)

Oh, oh, oh (Oh, woah)

I won't ask you to go (But I can't)



But I can't be your suga mama, your suga mama, baby (I can't)

I can't be your suga mama, I said, I said

I can't be your suga mama, your suga mama

Mm-mm (Aha), mm-mm (Aha)

I can't be your suga mama, your suga mama, baby

I can't be your suga mama

And even though I love the thought of you

No, I can't be your, I can't be your



Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama (Your, su-, su-, su-, your sugar mama)

Mmm, yeah



Ain't got that money, money, ain't got a damn thang

Wish you could be my honey, you make me sang, sang

Ain't got that money, money, ain't got a damn thang

What you want me to say? Ooh



But I can't be your suga mama, your suga mama, baby

I can't be your suga mama, I said, I said

I can't be your suga mama, your suga mama

Mm-mm, mm-mm (I can't be your)

I can't be your suga mama, your suga mama, baby

I can't be your suga mama (Oh, oh)

And even though I love the thought of you

No, I can't be your, I can't be your



Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama

Su-, su-, su-, your suga mama



No, I can't be your suga mama



Credit



Produser: Chris “Flict” Aparri



Penulis: Chris “Flict” Aparri dan Meghan Trainor



Album: Reflections



Genre: Pop, R&B/Soul



Fakta di balik lagu



Suga Mama merupakan lagu yang dibawakan oleh Fifth Harmony dan dirilis pada 30 Januari 2015 sebagai single ke-10 dalam album debutnya, Reflections.



Melalui lagu ini, Fifh Harmony mengatakan, meskipun mereka mencintai kekasihnya, mereka tidak dapat terus membayar keperluan sang kekasih sepanjang waktu. Gadis-gadis ini menginginkan agar kekasihnya dapat mandiri secara finansial layaknya mereka.



Diketahui, Fifth Harmony merupakan grup wanita asal Miami, Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui, dan Camila Cabello.



Untuk pertama kalinya, mereka merilis album studio yang bertajuk Reflection pada 3 Februari 2015. Album tersebut kemudian memuncak pada posisi ke-5 di Billboard 200 dan menjadi hits sepuluh besar yang kedua milik Fifth Harmony di Billboard.



Setahun kemudian, mereka merilis album keduanya, yakni 27/7, pada 27 Mei 2016. Album tersebut memulai debutnya pada posisi ke-4 di Billboard 200, menjadikannya album dengan charting tertinggi milik Fifth Harmony hingga saat ini.



Single utama dalam album 27/7, yaitu Work From Home, mencapai kesuksesan akbar dan melambungkan popularitas mereka di industri musik. Usai dirilis, lagu ini debut pada posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadi single oleh grup wanita yang menduduki posisi tertinggi di Billboard.



Namun, pada 19 Desember 2016, Fifth Harmony mengumumkan kepergian Camila Cabello dari grup tersebut untuk berkarier sebagai solois.



Hampir enam tahun menjadi grup wanita yang dikenal secara luas, pada 19 Maret 2018, Fifth Harmony pun mengumumkan hiatusnya mereka sebagai grup untuk menjadi solois.



“Agar tetap otentik untuk diri kita sendiri dan kalian, kami perlu meluangkan waktu untuk hiatus dari Fifth Harmony demi mengejar karier secara solo,” tutur Fifth Harmony melalui akun Twitter-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***