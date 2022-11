Lirik Lagu Dope - Fifth Harmony dan Fakta di Baliknya

Dope - Fifth Harmony



Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo



New Jersey tongue, not saying too much

I'm feeling your attitude

That East Coasting, babe, is driving me crazy

Just like it's supposed to do

With hands that could save me, face that could break me

Sort of in love with you

But I wouldn't say that to ya

And now I'm tryna find the words

To tell you how I feel and show you that it's real

And now I'm tryna find the words



I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope

Just so you know

I've been thinking 'bout ways that I wanna hold you close

Just so you know

I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope

Oh, just so you know, oh (Uh-ha; Ha)

I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope



Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Do you already know?

Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Do you already know?



Do you got a girlfriend?

'Cause if you don't, then I'm coming after you

Don't wanna be selfish

But I can't help it, I'm wanting more of you

I know I'm cool as shit

You want more of it this much I know is true

But I wouldn't say that to ya

And now I'm tryna find the words

To tell you how I feel and show you that it's real

And now I'm tryna find the words



I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope

Just so you know

I've been thinking 'bout ways that I wanna hold you close

Just so you know

I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope

Oh, just so you know, oh (Uh-ha)

I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope



Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo (Hey, hey)

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Do you already know?

Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Do you already know?

Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Do you already know?

Doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Do you already know?



What I think about ya

And all the ways that you make me feel

Do you know how what I think about ya?

Ooh-hoo, ooh (Do you already know?)

What I think about ya

And all the ways that you make me feel

Do you know how what I think about ya?

Ooh-hoo, ooh



I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope

Just so you know

I've been thinking 'bout ways that I wanna hold you close

Just so you know

I don't know what else to say, but you're pretty fucking dope

Just so you know

I've been thinking 'bout ways that I wanna hold you close



Credit



Produser: Jack Antonoff



Penulis: Justin Tranter, Julia Michaels, dan Jack Antonoff



Album: 27/7



Genre: Pop, R&B/Soul



Fakta di balik lagu



Dope merupakan lagu yang dibawakan oleh Fifth Harmony dan dirilis pada 27 Mei 2016 sebagai single ke-11 dalam album keduanya, 27/7.



“Saya beresonansi dengan Dope pada tingkat pribadi,” tutur Normani dalam sebuah pernyataan.



Menurut Normani, lagu ini menggambarkan tentang seorang gadis yang sangat menyukai seseorang, tetapi tak cukup percaya diri untuk memberi tahu mereka tentang perasaannya.



“Saya pernah berada di posisi itu, ketika saya merasa sangat terpesona dengan seseorang, tetapi saya benar-benar kehilangan kata-kata saat bertatap muka dengan mereka,” ujarnya melanjutkan.



Diketahui, Fifth Harmony merupakan grup wanita asal Miami, Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui, dan Camila Cabello.



Untuk pertama kalinya, mereka merilis album studio yang bertajuk Reflection pada 3 Februari 2015. Album tersebut kemudian memuncak pada posisi ke-5 di Billboard 200 dan menjadi hits sepuluh besar yang kedua milik Fifth Harmony di Billboard.



Setahun kemudian, mereka merilis album keduanya, yakni 27/7, pada 27 Mei 2016. Album tersebut memulai debutnya pada posisi ke-4 di Billboard 200, menjadikannya album dengan charting tertinggi milik Fifth Harmony hingga saat ini.



Single utama dalam album 27/7, yaitu Work From Home, mencapai kesuksesan akbar dan melambungkan popularitas mereka di industri musik. Usai dirilis, lagu ini debut pada posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadi single oleh grup wanita yang menduduki posisi tertinggi di Billboard.



Namun, pada 19 Desember 2016, Fifth Harmony mengumumkan kepergian Camila Cabello dari grup tersebut untuk berkarier sebagai solois.



Hampir enam tahun menjadi grup wanita yang dikenal secara luas, pada 19 Maret 2018, Fifth Harmony pun mengumumkan hiatusnya mereka sebagai grup untuk menjadi solois.



“Agar tetap otentik untuk diri kita sendiri dan kalian, kami perlu meluangkan waktu untuk hiatus dari Fifth Harmony demi mengejar karier secara solo,” tutur Fifth Harmony melalui akun Twitter-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***