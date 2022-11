Lirik Lagu Automatic – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Automatic – Utada Hikaru



Nanakaime no beru de

Juwaki wo totta kimi

Namae wo iwanakutemo

Koe de sugu wakatte kureru



Kuchibiru kara shizen to

Kobore ochiru merodii

Demo kotoba o ushinatta shunkan ga

Ichiban shiawase



Iya na koto ga atta hi mo

Kimi ni au to zenbu FUtton jau yo

Kimi ni aenai my rainy days

Koe o kikeba jidouteki ni

Sun will shine



It's automatic

Soba ni iru dake de

Sono me ni mitsumerareru dake de

doki doki tomaranai

(I don't know why)

No to wa ienai

I just can't help



It's automatic

Dakishimerareru to

Kimi to paradise ni iru mitai

kirakira mabushikute

(I don't know why)

Me o tsuburu to sugu

I feel so good

It's automatic



Aimai na taido ga

Mada fuan ni saseru kara

Kon'na ni horeteru koto wa

Mou sukoshi himitsu ni shite oku yo

Yasashisa ga tsurakatta hi mo

Itsumo hontou no koto o itte kureta

Hitori ja naketai rainy days

Yubiwa o sawareba

Hora ne sun will shine



It's automatic

Soba ni iru dake de

Karadajuu ga atsuku natte kuru

harahara kakusenai

(I don't know why)

Iki sae dekinai

I just can't help



It's automatic

akusesu shite miru to

Utsuru computer screen no naka

chikachika shiteru moji

(I don't know why)

Te o atete miru to

I feel so warm



It's automatic

Soba ni iru dake de

Itoshii nante omowanai

Tada hitsuyou na dake

(I don't know why)

Sabishii kara ja nai

I just need you



It's automatic

Dakishimerareru to

Kimi to paradise ni iru mitai

kirakira mabushikute

(I don't know why)

Wo wo yeah

I feel so good

It's automatic



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: First Love

Rilis: 1999

Genre: R&B/Soul, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada, Akira Miyake, Teruzane Utada



Fakta di Balik Lagu Automatic



Automatic merupakan lagu Utada Hikaru dari album debutnya yang bertajuk First Love (1999).

Awalnya, Lagu tersebut dirilis pada 9 Desember 1998, melalui Toshiba-EMI dalam tiga format fisik yaitu mini CD single, CD ukuran standar tunggal, dan vinyl 12 inci.

Lagu tersebut ditulis dan diproduksi oleh Utada sementara Akira Miyake dan ayahnya, Teruzane Utada, menjabat sebagai produser.



Automatic merupakan rekaman Jepang pertama Utada dan dirilis setelah dia mendaftar ke sekolah menengah di Jepang.



Secara musikal, Automatic merupakan lagu R&B yang menggabungkan unsur pop, dance, dan musik soul.



Liriknya berbicara tentang cinta dan berfokus pada hubungan penyanyi sebelumnya. Setelah dirilis, Automatic menerima ulasan positif dari kritikus musik yang memuji kemampuan vokal dan gaya produksi Utada. (Dewi Andryani)***