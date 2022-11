Lirik Lagu Colors – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Colors – Utada Hikaru



Miraa ga utsushidasu maboroshi wo ki ni shi nagara

Itsu no ma ni ka sokudo ageteru no sa



Doko he itte mo ii to ii wareru to

Hanpa na ganmou ni wa hyoushiki mo zenbu haiiro da



Honoo no yurameki koyoi mo yume wo egaku

Anata no fudesaki kawaite imasen ka



Aoi sora ga mienu nara aoi kasa hirogete

Ii janai ka kyanbasu wa kimi no mono

Shiroi hata wa akirameta toki ni dake kazasu no

Ima wa makka ni sasou tougyuushi no you ni



Karaa mo iro aseru keikoutou no moto

Shirokuro no chesuboodu no ue de kimi ni deatta



Bokura wa hitotoki mayoi nagara yorisoutte

Are kara hitotsuki oboete imasu ka



Orenji iro no yuuhi wo tonari de miteru dake de yokatta no ni na

Kuchi wa wazawai no moto

Kuroi fuku wa shisha ni inoru toki ni dake kiru no

Wazato makka ni nokoshita ruuju no ato



Mou jibun ni wa yume no nai e shika egakenai to iu nara

Nuritsubushite yo kyanbasu wo nando demo

Shiroi hata wa akirameta toki ni dake kazasu no

Ima no watashi wa anata no shiranai iro



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Fantôme

Rilis: 2003

Genre: Synthpop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Akira Miyake, Utada Hikaru, Teruzane Utada, Russell McNamara

Fakta di Balik Lagu Colors

Colors merupakan single berbahasa Jepang ke-12 milik Utada Hikaru dan merupakan satu-satunya single yang mereka rilis pada tahun 2003.

Lagu tersebut dirilis pada 29 Januari 2003 dan debut di nomor satu di tangga lagu Oricon dengan 437.903 eksemplar terjual di minggu pertama.

Colors menjadi single kelima Utada yang mencapai dua minggu berturut-turut di slot nomor satu. Lagu tersebut dirilis dalam dua versi yaitu CD dan DVD.

CD-Extras pada single merupakan bagian multimedia yang berisi 13 screensaver eksklusif dan 13 wallpaper eksklusif.

Fitur khusus pada DVD single Colors yaitu Laporan Kanzo-sensei yang merupakan dokumenter mini tentang proses produksi lagu serta cuplikan di balik layar dari pekerjaan Utada.

Single ini mencapai nomor satu di Oricon charts selama 45 minggu. Meskipun Kazuaki Kiriya berada di belakang art direction untuk single ini, ia tidak mengambil bagian aktif seperti biasanya. (Dewi Andryani)***