Lirik Lagu Hanataba o Kimi ni – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Hanataba o Kimi ni – Utada Hikaru

Fudan kara meiku shinai kimi ga usugeshou shita asa

Hajimari to owari no hazama de wasurenu yakusoku shita



Hanataba wo kimi ni okurou itoshii hito itoshii hito

Donna kotoba narabetemo shinjitsu ni wa naranai kara

Kyou wa okurou, namida iro no hanataba wo kimi ni



Mainichi no hitoshiranu kurou ya sabishimi mo naku

Tada tanoshii koto bakari dattara

Ai nante shirazu ni sunda no ni na



Hanataba wo kimi ni okurou

Iitai koto iitai koto

Kitto yamahodo aru kedo

Kamisama shika shiranai mama

Kyou wa okurou namida iro no hanataba wo kimi ni



Ryoute de mo kakaekirenai

Mabayui fuukei no kazukazu wo arigatou



Sekaijuu ga ame no hi mo

Kimi no egao ga boku no taiyou datta yo

Ima wa tsutawaranakutemo

Shinjitsu ni wa kawarinai sa

Dakishimete yo, tatta ichido sayonara no mae ni



Hanataba wo kimi ni okurou itoshii hito itoshii hito

Donna kotoba narabetemo kimi wo tataeru ni wa tarinai kara

Kyou wa okurou, namida iro no hanataba wo kimi ni



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Fantôme

Rilis: 2016

Genre: R&B/Soul, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada Hikaru

Fakta di Balik Lagu Hanataba o Kimi ni



Hanataba o Kimi ni yang memiliki arti A Bouquet For You merupakan lagu Utada Hikaru yang dirilis secara digital 15 April 2016.



Lagu tersebut dirilis bersama dengan lagu Manatsu no Tōriame sebagai single untuk albumnya yang bertajuk Fantôme.



Lagu tersebut menjadi tema dorama berjudul Toto Neechan.



Hanataba o Kimi ni merupakan ballad Jpop lembut yang menampilkan suara gitar yang menonjol serta piano dan drum.



Lagu tersebut menjadi salah satu dari sedikitnya lagu Utada yang sepenuhnya berbahasa Jepang tanpa bahasa Inggris di dalamnya.



Liriknya mengisahkan tentang penghargaan untuk orang yang telah meninggal dan secara simbolis mengirimi mereka karangan bunga untuk menunjukkan bela sungkawa.



Pada tanggal 30 April 2016, lagu tersebut masuk Billboard Japan Hot 100 di nomor 3 berdasarkan pemutaran radio yang kuat dan penjualan digital. Minggu berikutnya, naik satu peringkat ke nomor 2.



Pada minggu ketiga lagu tersebut turun ke nomor 7, kemudian ke nomor 9 dan terus turun perlahan di tangga lagu selama tiga bulan berikutnya. (Dewi Andryani)***