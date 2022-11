Lirik Lagu Manatsu no Tōriame – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Manatsu no Tōriame – Utada Hikaru

Yume no tochuu de me wo samashi

Mabuta tojitemo modorenai

Sakki made zenmei datta sekai mou maboroshi

Asebanda watashi wo sotto dakiyosete

Takusan no hajimete wo fukaku kizanda



Yureru wakaba ni te wo nobashi

Anata ni omoihaseru toki

Itsu ni nattara kanashikunaku naru

Oshiete hoshii



Kyou watashi wa hitori janai shi

Soredenari ni shiawase de

Kore de iin da to iikikaseteru kedo



Katenu ikusa ni iki kirashi

Anata ni miokogashita hibi

Wasurechattara watashi janaku naru

Oshite tadashii sayonara no shikata wo



Dareka ni te wo nobashi

Anata ni omoihaseru toki

Ima anata ni kikitai koto ga ippai

Afurete afurete



Kigi ga mebuku tsukihi meguru

Kawaranai kimochi wo tsutaetai

Jiyuu ni naru jiyuu ga aru

Tachitsukusu miokuribito no kage



Omoidetachi ga fui ni watashi wo

Ranbou ni tsukande hanasanai

Ashitemasu nao mo fukaku

Furiyamanu manatsu no tooriame



Yume no tochuu de me wo samashi

Mabuta tojitemo modorenai

Sakki made anata ga ita mirai

Tazunete ashita e



Zutto yamanai yamanai ame ni

Zutto ienai ienai kawaki

Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Fantôme

Rilis: 2016

Genre: R&B/Soul, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada Hikaru

Fakta di Balik Lagu Manatsu no Tōriame

Manatsu no Tōriame yang berarti Hujan Pertengahan Musim Panas merupakan sebuah lagu oleh penyanyi-penulis lagu Jepang Utada Hikaru dari albumnya yang bertajuk Fantôme.

Album tersebut dirilis secara digital 15 April 2016, bersama Hanataba o Kimi ni. Lagu tersebut menjadi tema acara berita NTV NEWS ZERO.

Single merupakan rilisan pertama Utada sejak Evangelion: 3.0 theme song tahun 2012 dengan judul Sakura Nagashi dan menandai comeback resminya ke dunia musik Jepang.