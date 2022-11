Lirik Lagu Pink Blood – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Pink Blood – Utada Hikaru



Pink blood

Pink blood

Pink blood

Pink blood

Dare ni mo misenakutemo

Kirei na mono wa kirei

Mou shitteru kara

Dare ni mo kikanakutemo

Kirei na mono wa kirei

Mou itteru kara

Anata no heya ni arukinagara

Yuka ni nanko mo ochiru namida

Jibun no kachi mo wakaranai you na

Kodomo no mama ja irarenai wa



Kokoro no ana wo umeru nanika

Ushinau koto wo osorenai wa

Jibun no koto wo iyaseru no wa

Jibun dake da to kizuita kara

Saikoro futte deta kazu susume

Owari no mienai michi datte

Ouza ni nante suwatte ran nee

Jibun de eranda isu janakya dame

Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Bad Mode

Rilis: 2022

Genre: Pop

Songwriter: Hikaru Utada

Composer: Hikaru Utada

Produser: Hikaru Utada

Fakta di Balik Lagu Pink Blood

Pink Blood merupakan lagu Utada Hikaru yang dirilis sebagai single digital pada 2 Juni 2021.

Lagu tersebut digunakan sebagai lagu pembuka untuk anime NHK E-TV berjudul Fumetsu no Anata e yang diangkat dari manga karya Yoshitoki Oima.