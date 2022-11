Lirik Lagu Fallin’ – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Fallin’ – VERIVERY

Maekaehage mogeul joyeoon takan air

I feel so bad, bad

Yeongiro jaukan eodum gatdeon segye

Nan geugoseuro down, down, down

Bulge muldeun beil dwie banjjeum garin

Silche eopdeon neoreul balgyeonhan sungan

Sotguchyeo wa michin gangbakgachi

Onmomi da tongjega doen neukkim

Nae ane sumgyeojin geu moseup

Du gaeui geurimjaga gyeopchimyeon

Muneojyeogan jangmyeondeulgwa

Ne janhokaetdeon heunjeogi tteoolla

Cause you've got me fallin'

Deo gipi ppajyeo tto ikkeullyeoga

Sum goreul teum eopsi

Nan sokdoreul nopyeo ne dwireul jjocha

Running for you

Kkaman eodum sok light light light light

Angmong gatdeon geu night night night night

Seorol kkwak jaba deo tight tight tight

I know you love it

Yeah I know you love it babe

Ya gieok soge deullin ay bimyeong gateun oechim

Simjang gipi saegin ay apeun neoran gagin

So what what what you want

What what what you want oneul i bam

Gogael jeoeodo nae jonjaeneun ne ilbuin geol

Kkeutdo eopsi ieojin tongno neomeoro

Mupyojeonghan eolgullo nal barabon neo yeah

Yeongyeoldoeneun gamgak soge

Tto neukkyeojineun ganghan neoran jonjae

Nae ane sumgyeojin geu moseup

Du gaeui geurimjaga gyeopchimyeon

Muneojyeogan jangmyeondeulgwa

Ne janhokaetdeon heunjeogi tteoolla

Cause you've got me fallin'

Deo gipi ppajyeo tto ikkeullyeoga

Sum goreul teum eopsi

Nan sokdoreul nopyeo ne dwireul jjocha

Running for you