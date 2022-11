Lirik Lagu Zankyou Sanka - Aimer dan Fakta di Baliknya

Zankyou Sanka – Aimer

Ta ga sode ni saku genka

Tada soko ni ai wo otoshita

Hade ni iro wo tokasu yoru ni

Ginshu no tsuki wo soete

Korogaru you ni kaze wo kitte

Tsumazuku goto ni tsuyoku natta

Hikari mo itami mo ikari mo zenbu dakishimete

Erabarenakereba erabeba ii

Koe yo todoroke yoru no sono mukou e

Namida de nijindeta

Anna ni tooku no keshiki made hibiki watare

Nani wo kanadete? Dare ni todoketakute?

Futashika na mama de ii

Donna ni kurai kanjou mo

Donna ni nagai kattou mo

Uta to chire zankyou

Tada hitori mau sonya

Tagaenai tai wo musubeba

Hade na iro mo makasu you ni

Shinku no ka koso aware

Kono saki donna tsurai toki mo

Kuchisaki yori mo mune wo hatte

Idaita yume no akari wo zenbu tadoru dake

Nigedasu tame koko made kitan janai daro?

Erabarenakereba erabeba ii

Koe wo karashite moeru hana no you ni

Yamima wo terashitara

Aimai sugiru seikai mo fumen ni shite

Yoru wo kazoete asa wo kaku you na

Azayaka na ne wo narasu

Donna ni fukai koukai mo

Donna ni takai genkai mo

Kakikeshite zankyou

Credit