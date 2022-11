Lirik Lagu Semenjak Ada Dirimu - Andity dan Fakta di Baliknya

Semenjak Ada Dirimu – Andity

This song is for you

You better listen

Ho-ho-ho

Tak pernah kuduga

Semuanya berubah

Saat kau memandangku

Bergetar hati ini

Kau berikan harapan tentang, ho-oh

Warna-warni hariku

Semenjak ada dirimu

Dunia terasa indahnya

Semenjak kau ada di sini

Ku mampu melupakannya

Kini aku tak sabar

Ingin hati kau untukku

Nyatakanlah kepadaku

Janji indah yang kutunggu

Semua kini t'lah bersinar lagi, ho-oh

Takkan kuingat dia

Semenjak ada dirimu

Dunia terasa indahnya

Semenjak kau ada di sini

Ku mampu melupakannya