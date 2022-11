Lirik Bucketlist – Ghea Indrawari feat Boy William dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bucketlist – Ghea Indrawari ft. Boy William

Bermain salju mengendarai limousine

Menjadi super star tour keliling dunia

Satu persatu kutuliskan mimpiku

Dari hal terkecil hingga yang paling mustahil

Namun apa artinya ku seberangi samudera

Bila itu tanpamu takkan bermakna

Karna ku lihat lagi apa yang paling kunanti

Ternyata kencan pertama kita

Bisakah kau mengabulkan tiga permintaanku

Permintaanku

Namun jika tiga terlalu banyak ku mohon satu

Jadilah kekasihku

Uh uh uh

Uh karna dirimu

Ada di bucketlist ku

Uh uh uh

Uh jadi milikmu

Adalah harapanku

Number 1 in my bucketlist

You is all I want

Together in the rover till break of dawn

Cruisin down the area snackin on some caviar

My heart beat go dududum dum

Fever its getting hot in here I need a breather

Im running out of breath

It's your demenour

Don't wanna leave you

My heart beat go dududum dum

Namun apa artinya ku seberangi samudera

Bila itu tanpamu takkan bermakna

Karna ku lihat lagi apa yang paling kunanti

Ternyata kencan pertama kita

Bisakah kau mengabulkan tiga permintaanku

Permintaanku

Namun jika tiga terlalu banyak ku mohon satu

Jadilah kekasihku

Bisakah kau mengabulkan tiga permintaanku

Permintaanku

Namun jika tiga terlalu banyak ku mohon satu

Jadilah kekasihku

Uh uh uh

Uh karna dirimu

Ada di bucketlist ku

Uh uh uh

Uh jadi milikmu

Adalah harapanku