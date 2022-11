Lirik Lagu Terasa Nyaman - Abirama dan Fakta di Baliknya

Terasa Nyaman – Abirama

Ini bukan lagu cinta biasa

Hanya denting nada yang memanjakan senyumanmu

Ingin ku cerita semua rahasia

Yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu

Kau buatku lemah tak berdaya

Ha haa aaa hoo kau membebaskanku dan

Ha haa aaa bersamamu

Aku tahu kau suka padaku

Karena erat kau memeluk aku

Terasa nyaman kau bersama aku

Aku pun inginkan kamu

Semua ini memang tidak biasa, yeah yeah

Apa yang ku rasa padamu memang istimewa

Selidiki aku apa adanya

Ayo kita bongkar mukjizat dunia

Kau membuat hati tergila-gila

Hatiku tergila-gila

Aku tahu kau suka padaku

Karena erat kau memeluk aku

Terasa nyaman kau bersama aku

Aku pun inginkan kamu

Ha haa aaa hoo kau buatku tertawa dan

Ha haa aaa bersamamu

Ha haa aaa hoo kau membebaskanku dan

Ha haa aaa bersamamu

Aku tahu kau suka padaku

Karena erat kau memeluk aku

Aku tahu kau suka padaku, oh oh

Karena erat kau memeluk aku, oh oh oh oh

Terasa nyaman kau memeluk aku

Aku pun inginkanmu