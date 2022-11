Lirik Lagu Eung Eung - Apink dan Fakta di Baliknya

%% (Eung Eung) – Apink

Saekkamahge bami doemyeon

Gaseumi kungkungkung

Melancholy silhji anheun

Gibuni cool cool cool

Geoteuroneun machi aiseukeurimgwa gata nan

Allokdallok yeppeujiman jom chagawa Yeah

Pyeongbeomhadamyeon mot bwa Who I am

Jinjjaman jinjjal arabwa jeongmal

Kkachilkkachil swipge boji moshage

Heossugoin geol

That is not enough baby

Ganjilganjil naega meonjeo sok tage

Geureon sarami anim an doel geot gata

Haengbokhallae keun gippeume beokchaoreuge

Mandeureojwo jasin eopseum Goodbye

Jinsim eopsneun geu dalkomhan mareun

Thank you but sorry ooh ooh

Daedaphae jullae %%

Natana jwo nun kkamjjakhal sai

Amuna andwae %%

Natana jwo naega jamdeun sai

%%

Meosjyeo bamgeoriui eumageun

Boom boom boom

Neomu meosjyeo changbakkeuro boineun

View view view

Maebeon ittaejjeum doemyeon yuhokdeuri swaedo

Heundeullil ttaedo But no no no no

Wanbyeokhan geurimin geol

That's who I am

Geolmajneun aekjal gidaryeo jeongmal

Banjilbanjil geoteuron beondeushane

Heossugoin geol

That is not enough baby

Mami manhi ttatteushan ge jungyohae

Geureon sarami anim an doel geot gata

Haengbokhallae keun gippeume beokchaoreuge

Mandeureojwo jasin eopseum Goodbye

Jinsim eopsneun geu dalkomhan mareun

Thank you but sorry ooh ooh

Daedaphae jullae %%

Natana jwo nun kkamjjakhal sai

Amuna andwae %%

Natana jwo naega jamdeun sai

%%