Lirik Lagu Gira Gira - Ado dan Fakta di Baliknya

Gira Gira – Ado

Aa mou hontou ni nante subarashiki sekai

Nde kyou mo mata onore no shuuakusa ni madou

Da no ni hito wo suki tte omou kimochi dake wa

Icchoumae ni aru kara modaeterun deshou

Ugly shoujiki itte watashi no kao wa

Sou kamisama ga hidarite de kaita mitai

Hitsuzen kono yo ni aru love song wa dore hitotsu

Zettai watashi muke nanka janai deshou

Tsukaimichi no nai kuchidzuke awaremi wo hoshiimama ni

Supankooru no kasabuta de mi wo mamoru

Aisarenai kurai nanda

Gira gira kagayaite watashi wa yoru wo nomi

Rap Tap Tap Tap

Ima ni mitero kono luv

Me ni shimiru wa 1 mg no hanabi

Drag on Drag on

Nante funny kono yo wa bizzare

Gira gira gira gira

Unknown oshakasama mo zonzenu uchi ni

Mou sukoyaka ni kurutteita mitai

Sore wa sekai no hou ka sore to mo watashi no hou desu ka?

Kyousei wa hana kara muri deshou

Magaimono koso kanashikere mugamuchuu hashiru hashiru

Tsuyoi sanseiu ga arai nagasu mae ni

Keikoushoku no aza daite

Mera mera hi wo fuite watashi wa yoru no ookami

Rap Tap Tap Tap

Soko de mitero kono ranbu

Tsuyoku onari anata nari no make up de

Flap up Flap up

Fui ni fuan ni