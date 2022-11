Profil Brad Pitt, Perjalanan Karier Film hingga Daftar Wanita yang Pernah Dekat

PIKIRAN RAKYAT - William Bradley Pitt, nama asli dari aktor berkebangsaan Amerika yang sering dipanggil Brad Pitt. Aktor pria ini dianggap sebagai aktor paling berpengaruh di industri hiburan Amerika.

Brad Pitt juga dikenal sebagai mantan suami dari artis Angelina Jolie, yang sempat menjadi pasangan bermainnya dalam film Mr and Mrs Smith. Sama halnya seperti aktor terkenal lainnya, Pitt juga memulai karier aktingnya sebagai pemeran kecil.

Sang aktor lahir pada 18 Desember 1963 di Shawnee, Oklahoma, Amerika Serikat, di usia yang kini sudah menginjak umur 58 tahun dia masih aktif di dunia seni peran. Tak hanya fokus sebagai aktor dia juga aktif sebagai produser film.

Ternyata di keluarga sang aktor tidak ada yang berkarir di dunia entertainment lebih dulu. Sang ayah yang bekerja di bidang pelayan jasa pengiriman barang dan sang ibu bekerja sebagai konselor.

Dari Uncredited Aktor hingga Menjadi A-list Aktor

Awal karier akting Pitt dimulai saat dia memutuskan untuk keluar dari Universitas Missouri sebelum lulus. Ia langsung berencana pindah ke Los Angeles untuk menbangun karir aktingnya. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Parade.com, ketertarikannya dengan dunia seni peran karena baginya film adalah sebuah portal untuk masuk ke dunia yang berbeda.

Ia mulai mendapatkan peran pertamanya pada tahun 1987 melalui film No Way Out sebagai karakter figuran. Untuk awal-awal karirnya ia hanya bisa menjadi aktor figuran yang tidak dicantumkan namanya di bagian credit film. Brad Pitt juga membintangi film No Man’s Land dan Less Than Zero di tahun yang sama.

Di tahun yang sama akhirnya ia mendapatkan tawaran untuk bermain dalam 2 episode seri televisi Another World. Sejak itu ia pun muncul di beberapa seri televisi lainnya seperti Growing Pain hingga Freddy’s Nightmare.