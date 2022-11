Lirik Lagu Remember Summer Days - Anri dan Fakta di Baliknya

Remember Summer Days – Anri

Hitori aki no umi o mitsumete omoidasu

Ano natsu no kage o sagashite

Kokoro made mo sotto ubatte kieta hito

Ima wa mou oikake wa shinai

Sayonara to suna ni kaita anata no me no naka ni

Ta no hito mitsuketanoyo shitteitano

Remember Summer Days

Nidoto modoranaino

Omoide mo kon nami ga arainagasuwa

Oh, I love you!

Wasurerarenaikedo fuyu ni nattara

Betsu no koisuruwa

Koe o kaketekita no mo souyo kimagurenano

Tabun watashi douka shitetanone

Saafu boudo naosu ushirosugata mitsume

Sayonara o kanjiteitanoyo

Sono ki ni wa nattetakedo anata no kotoba ni wa

Dokotonaku uso no kaori kitto souyo

Remember Summer Days

Natsu ga kieteikuwa

Touriame ga anata o tsuredashiteitta

Oh, I love you!

Wasurerarеnaikedo tsugi no natsu ni mo

Mata koko e kuru

Remеmber Summer Days

Natsu ga kieteikuwa

Touriame ga anata o tsuredashiteitta

Oh, I love you!

Wasurerarenaikedo tsugi no natsu ni mo

Mata koko e kuru

Summer Days...