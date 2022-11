Lirik Swing & Sway – The Groove dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Swing & Sway – The Groove

Tak pernah kurasa tenang setenang ini

Bila kurasa di dekatmu disisimu

Jiwaku menari senandungkan laguku

Untukmu.. untukmu..

(Ahaa)

Kau hidupkan lagi hatiku

Saat kau bernyanyi untukku

Seakan kau memeluk jiwaku

Dengan musikmu

Aku dan kamu bernyanyi

Menari seiring hati

Jiwa lepas dan menari, bernyanyi, menari

Laa lalalalala

You can swing everyday

Laa lalalalala

Swing and sway

Laa lalalalala

You can swing everyday

Swing and sway

Swing and sway

Tak pernah kurasa tenang setenang ini (Setenang ini)

Bila kurasa di dekatmu disisimu

Jiwaku menari senandungkan laguku

Untukmu.. untukmu..

(Ahaa)

Kau hidupkan lagi hatiku

Saat kau bernyanyi untukku

Seakan kau memeluk jiwaku

Dengan musikmu

Aku dan kamu bernyanyi

Menari seiring hati

Jiwa lepas dan menari, bernyanyi, menari