Sinopsis Men in Black 3: Aksi Kocak Will Smith dan Tommy Lee Jones Jadi Polisi Alien

PIKIRAN RAKYAT - Film Men in Black 3 bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Selasa, 15 November 2022.

Film Men in Black bergenre komedi, sci-fi dan aksi yang tentunya akan sangat menghibur penonton.

Film yang dirilis pada tahun 2012 ini merupakan sekuel dari film berjudul sama yang disutradarai oleh Barry Sonnenfeld.

Tak cuma itu, Men in Black 3 juga dibintangi dengan aktor-aktor teranama Hollywood.

Mulai dari Will Smith (I am Legend, Aladdin, Concussion), Tommy Lee Jones (No Country for Old Men, The Fugitive, Jason Bourne) hingga Josh Brolin (Avengers: End Game, Deadpool 2, Sicario) menunjukkan akting top mereka di film ini.

Sinopsis Men in Black 3

Dikutip dari IMDb, film Men in Black 3 mengisahkan tentang seorang kriminal alien berbahaya Boris the Animal (Jemaine Clement) yang berhasil meloloskan diri dari penjara keamanan tinggi di bulan.

Kesuksesannya melarikan diri lantas dimanfaatkan Boris untuk membalas dendam ke orang yang menjebloskannya ke penjara, MIB Agent K (Tommy Lee Jones).