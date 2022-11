Lirik Lagu Abyss – Jin (BTS) dan Fakta di Baliknya

Abyss – Jin (BTS)

Sumeul chamgoseo naui badaro deureoganda ganda

Areumdapgodo seulpi uneun nareul majuhanda

Jeo eodum sogui nal

Chajaga malhago sipeo

Oneureun neol deo algo sipdago yeah

Ajikdo naneun naege meomulleoitda

Moksorin naojil anko maemdolgoman itda

Jeo kkaman got

Jamgigo sipeo gabogo sipeo

I'll be there

Oneuldo tto neoui juwireul maemdonda

Neoege galsurok sumi chaoreugo neon deo meoreojineun geot gata

Deo gipeun badaro deureogan geon anilkka yeah

Jeo badatsogui nal

Chajaga malhago sipeo

Oneureun neol deo algo sipdago yeah

Ajikdo naneun naege meomulleoitda

Moksorin naojil anko maemdolgoman itda

Jeo kkaman got

Jamgigo sipeo gabogo sipeo

I'll be there

Oneuldo ireoke neoui gyeoteuro nuneul gamneunda

Credits

Judul: Abyss