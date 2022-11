Alami Patah Tulang, Louis Tomlinson Terpaksa Tunda Promosi Album Keduanya Faith in the Future

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi jebolan ajang pencari bakat, Louis Tomlinson mengalami patah lengan usai melakukan konser di Irving Plaza, New York City pada Jumat, 11 November 2022.

Insiden yang dialami oleh mantan anggota dari One Direction itu, membuatnya harus menunda jadwal promosi album keduanya yang berjudul “Faith in the Future”.

Berdasarkan informasi yang disiarkan Billboard pada Minggu, 13 November 2022, Louis Tomlinson dijadwalkan mengadakan beberapa acara terkait dengan albumnya di Inggris pada pekan ini.

“Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan album baru sejauh ini, itu sangat berarti bagiku. Pertunjukan tadi malam di New York luar biasa.

"Sayangnya dalam perjalanan kembali aku jatuh dan mematahkan lengan kananku dengan cukup parah,” kata Louis Tomlinson melalui sosial media miliknya.

Selain itu, Louis juga mengunggah gambar X-ray dari tulang lengannya yang patah itu, dan meminta maaf karena harus melakukan penjadwalan ulang terkait penandatanganan albumnya.

Mulai dari penggemar hingga teman-teman Louis membanjiri unggahan tersebut dan berharap agar Louise bisa segera pulih.

