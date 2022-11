Lirik Lagu Addicted to You – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Addicted to You – Utada Hikaru



Betsu ni au hitsuyou nante nai

shinakya ikenai koto takusan aru shi

mainichi hanasu hitsuyou nante nai

denwadai kasante meiwaku shiteru'n da



kawaranai aijou nante nai

fuan ga aru kara tsuyoku naru shi

futari no koto dare ni mo iwanai

kodomo janai'n dakara



doko made mo tsuzuku michi janai

dattara hoka wo erabeba ii no ni



waraeru hanashi

kizutsukerarete mo I'm back for more

kimi ni addicted kamo

aenai karatte

shinu wake janai shi

otagai no jijou wakatteru



dakedo sore ja kurushikute

mainichi aitakute

kono kimochi dou sureba ii no

ima otona ni naritakute

ikinari narenakute

oh baby (oh baby)

kimi ni addicted kamo



motome au riyuu nante nai

kirei koto mo hitsuyou sa

rusuten ni natteru yonaka

messeeji kiki ni mou ichido kaketai



I'm in love with you

I know you want me too

ienai kara iwanai'n janai



nakeru sutoorii

utagawareru tabi ni I love you more

kimi ni addicted kamo

mawari no minna mo

ii wake wa niteru

riyuu ga hitsuyou datte omotteru



dakedo sore ja kurushikute

mainichi aitakute

kono kimochi tsutaete mo ii no?

kisu yori dakishimete

ikinari yamenai de

oh baby (oh baby)

kimi ni addicted kamo



aenai hi no koi shi sa mo

soba ni iru itoshi sa mo

onaji kurai kuse ni naru'n da

kisu yori dakishimete

ikinari yamenai de

oh baby (oh baby)



dakedo sore ja kurushikute

mainichi aitakute

kono kimochi dou sureba ii no

ima otona ni naritakute

ikinari narenakute

oh baby (oh baby)

kimi ni addicted kamo



kisu yori dakishimete

ikinari yamenai de

oh baby (oh baby)

I think I'm addicted to you



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Ultra Blue

Rilis: 1999

Genre: R&B

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Jimmy Jam & Terry Lewis



Fakta di Balik Lagu Addicted to You



Addicted to You merupakan lagu Utada dari album studio keduanya yang bertajuk Distance (2001). Lagu tersebut dirilis sebagai single utama album pada 6 September 1999 oleh EMI Music Japan.



Addicted to You ditulis oleh Utada. Untuk pertama kalinya Utada berkolaborasi dengan produser dan komposer asal Amerika Jimmy Jam dan Terry Lewis pada lagu Addicted to You.



Addicted to You mendapat ulasan positif dari kritikus musik, banyak yang mengatakan bahwa mereka memandang lagu tersebut sebagai nostalgia.



Lagu tersebut mencapai kesuksesan komersial di Jepang dan berhasil menduduki posisi puncak. Selain itu, lagu tersebut juga disertifikasi oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ).



Lagu tersebut tetap menjadi lagu Utada dengan penjualan tertinggi keempat dalam penjualan minggu pertama dan single terlaris ketiga puluh sembilan di Jepang. (Dewi Andryani)***