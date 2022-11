Lirik Lagu Best Friend Forever – Bukan Bintang Biasa dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Bukan Bintang Biasa - Best Friend Forever

Ingin jadi bintang di hatimu

Namun kadang kamu salahkan aku

Begini salah, begitu salah

Kadang dipuji, kadang dibully

Kita bersama hanya untuk kamu

Tanpa ada peliknya drama-drama

Tapi pasti saja, ada-ada saja

Salahnya salah diada-adain

Bukan bintang biasa di hatimu

Aku berkilau menjamah jiwa senang

Yang ingin gembira, yang ingin bahagia

Bersama kita buat dunia senang



We always love, we're best friend forever

Walau mungkin kita pernah cinta-cintaan

Tapi selamanya kita akan tetap

We are best friend forever

Kita bersama hanya untuk kamu

Tanpa ada peliknya drama-drama

Tapi pasti saja, ada-ada saja

Salahnya salah diada-adain

Bukan bintang biasa di hatimu

Aku berkilau menjamah jiwa senang

Yang ingin gembira, yang ingin bahagia

Bersama kita buat dunia senang



We always love, we're best friend forever

Walau mungkin kita pernah cinta-cintaan

Tapi selamanya kita akan tetap

We are best friend forever

Just thinking of our friendship



Kita bersama hanya untuk kamu

Tanpa ada peliknya drama-drama

Tapi pasti saja, ada-ada saja

Salahnya salah diada-adain

Bukan bintang biasa di hatimu

Aku berkilau, menjamah jiwa senang

Yang ingin gembira, yang ingin bahagia

Bersama kita buat dunia senang

We always love, we're best friend forever

Walau mungkin kita pernah cinta-cintaan

Tapi selamanya kita akan tetap

We are best friend forever