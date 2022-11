Lirik Lagu Ultraviolet (Light My Way) – U2 dan Fakta di Baliknya

Ultraviolet (Light My Way) – U2

Oh

Sometimes I feel like I don't know

Sometimes I feel like checkin' out

I want to get it wrong

Can't always be strong

And love it won't be long



Oh sugar, don't you cry

Oh child, wipe the tears from your eyes

You know I need you to be strong

And the day is as dark as the night is long

Feel like trash, you make me feel clean

I'm in the black, can't see or be seen



Baby, baby, baby, light my way

Alright now

Baby, baby, baby, light my way



You bury your treasure

Where it can't be found

But your love is like a secret

That's been passed around

There is a silence that comes to a house

Where no one can sleep

I guess it's the price of love

I know it's not cheap



Oh, come on

Baby, baby, baby, light my way

Oh, come on

Baby, baby, baby, light my way



Oh, ultraviolet (oh)

Ultraviolet (oh)

Ultraviolet (oh)

Ultraviolet



Baby, baby, baby, light my way



I remember

When we could sleep on stones

Now we lie together

In whispers and moans

When I was all messed up

And I had opera in my head

Your love was a light bulb

Hanging over my bed



Baby, baby, baby, light my way

Oh, come on,

Baby, baby, baby, light my way



Oh, ultraviolet

Ultraviolet

Ultraviolet

Ultraviolet



Baby, baby, baby

Baby, baby, baby

Baby, baby, baby, light my way



Baby, baby, baby

Baby, baby, baby

Baby, baby, baby, light my way



Baby, baby, baby

Baby, baby, baby, light my way



Baby, baby, baby, light my way

Credit

Artis: U2

Album: Achtung Baby

Rilis: 1991

Genre: Rock

Songwriter: Bono

Produser: Daniel Lanois, Brian Eno

Fakta di Balik Lagu Ultraviolet (Light My Way)

Ultraviolet (Light My Way) merupakan lagu U2 dari album mereka yang bertajuk Achtung Baby (1991).

Liriknya mengisahkan sepasang kekasih dan menyiratkan bahwa hubungan mereka terancam karena krisis pribadi atau spiritual serta rasa tidak nyaman atas kewajiban.

Selain mengisahkan tentang cinta dan ketergantungan, lagu tersebut juga cocok untuk interpretasi religius.

Para pendengar dapat mendengar kiasan untuk Kitab Ayub dan kisahnya tentang Tuhan yang berfungsi sebagai pelita di atas kepala Ayub yang berjalan melalui kegelapan.

Robyn Brothers menyebutkan bahwa sinar ultraviolet merupakan sebuah metafora untuk kekuatan ilahi yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan pada akhirnya tidak dapat diketahui oleh pikiran manusia.