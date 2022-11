Lirik Lagu Lonely Night - Fifth Harmony dan Fakta di Baliknya

Lonely Night - Fifth Harmony



Now that I got your attention

You better listen up 'cause I got questions

So why you late night texting?

And why you liking every pic of my best friend?



Get ya, get ya, get ya shit together (Uh huh)

Get ya, get ya, get ya shit together (Uh huh)

Boy, I got 20/20 vision

And that's the reason I'mma keep my distance



Must be confused about me (What?)

Must be confused about me (What?)

No room for fools around me

Ayy, ayy, ayy



If you don't treat ya mama right, bye-bye, bye-bye

If you got another chick on the side, bye-bye, bye-bye

You look everywhere but my eyes, bye-bye, bye-bye

It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely night, bye-bye



Lonely, lonely, lonely, lonely

Lonely, lonely, lonely, lonely night

Lonely, lonely, lonely, lonely

Lonely, lonely, lonely, lonely night



Yeah, if you don't learn your lesson

You gon' get yourself in permanent detention

You want my love and affection

Then you better make a good impression



Get ya, get ya, get ya shit together (Uh huh)

Get ya, get ya, get ya shit together (Uh huh)

Yeah, I got 20/20 vision (20/20)

That's the reason I'mma keep my distance



Must be confused about me ('Bout me)

Must be confused about me ('Bout me)

No room for fools around me ('Round me)

Ayy, ayy, ayy



If you don't treat ya mama right, bye-bye, bye-bye

If you got another chick on the side, bye-bye, bye-bye (When you know I don't want you, baby)

You look everywhere but my eyes, bye-bye, bye-bye (Oh, no)

It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely night, bye-bye (Bye-bye)



Lonely, lonely, lonely, lonely

Lonely, lonely, lonely, lonely night (Be a lonely night)

Lonely, lonely, lonely, lonely (Be a lonely night)

Lonely, lonely, lonely, lonely night



This your warning, so get it right

If you don't, then I'll say, "Bye-bye"

Have a L-O-N-E-L-Y

La-la-la lonely night (La-la-lonely night)

This your warning, so get it right (It right)

If you don't, then I'll say, "Bye-bye" (Bye-bye)

Have a L-O-N-E-L-Y

La-la-la lonely night (La-la-lonely night)

La-la-la-lonely night, yeah



If you don't treat ya mama right, bye-bye, bye-bye (Bye-bye, bye-bye)

If you got another chick on the side, bye-bye, bye-bye (Bye-bye, bye-bye)

You look everywhere but my eyes, bye-bye, bye-bye (Woah)

It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely night, bye-bye



Oh

It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely night, bye-bye

Oh

It's gonna be a lonely, lonely, lonely, lonely, lonely night, bye-bye



Credit



Produser: The Monsters and Strangerz dan Jason Evigan

Penulis: Dyo, Jason Evigan, MarcLo, Stefan Johnson, Jordan K. Johnson, Dinah Jane, dan Normani

Album: Fifth Harmony

Genre: Reggae-pop, Trap, R&B



Fakta di balik lagu



Lonely Night merupakan lagu yang dibawakan oleh Fifth Harmony dan dirilis pada 25 Agustus 2017 sebagai single keenam dalam album ketiganya yang bertajuk Fifth Harmony.



Untuk pertama kalinya, Fifth Harmony membawakan lagu ini secara langsung di pesta FYE Album Release.



Dalam sebuah wawancara dengan LA Times, salah satu personnel Fifth Harmony, Lauren Jauregui menyatakan apresiasinya terhadap lagu Lonely Night.



“Yang saya suka dari lagu ini adalah jangkauan musikalitasnya. Saya belum pernah mendengar lagu seperti ini sebelumnya dan itu membuat saya sangat bahagia,” tuturnya.



Diketahui, Fifth Harmony merupakan grup wanita asal Miami, Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui, dan Camila Cabello.



Untuk pertama kalinya, mereka merilis album studio yang bertajuk Reflection pada 3 Februari 2015.

Album tersebut kemudian memuncak pada posisi ke-5 di Billboard 200 dan menjadi hits sepuluh besar yang kedua milik Fifth Harmony di Billboard.



Setahun kemudian, mereka merilis album keduanya, yakni 27/7, pada 27 Mei 2016. Album tersebut memulai debutnya pada posisi ke-4 di Billboard 200, menjadikannya album dengan charting tertinggi milik Fifth Harmony hingga saat ini.



Single utama dalam album 27/7, yaitu Work From Home, mencapai kesuksesan akbar dan melambungkan popularitas mereka di industri musik.

Usai dirilis, lagu ini debut pada posisi ke-12 di Billboard Hot 100 dan menjadi single oleh grup wanita yang menduduki posisi tertinggi di Billboard.



Namun, pada 19 Desember 2016, Fifth Harmony mengumumkan kepergian Camila Cabello dari grup tersebut untuk berkarier sebagai solois.



Hampir enam tahun menjadi grup wanita yang dikenal secara luas, pada 19 Maret 2018, Fifth Harmony pun mengumumkan hiatusnya mereka sebagai grup untuk menjadi solois.



“Agar tetap otentik untuk diri kita sendiri dan kalian, kami perlu meluangkan waktu untuk hiatus dari Fifth Harmony demi mengejar karier secara solo,” tutur Fifth Harmony melalui akun Twitter-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***