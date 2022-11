Lirik Lagu I Woudnt Look For You – Jaehwan dan Fakta di Baliknya

I Woudnt Look For You – Jaehwan

Naerineun i biboda deo

Maneun nunmuri naseo

Nunmureul gamchul su eopseosseo

Tteoreojineun biboda deo

Ppareuge sigeoganeun ne mam

Nae mam gatji anaseo

Natseolge neukkyeojyeo

Why nunmureul gamchul su eopseo

I, I don't know why

Oh bye wae tteonagagiro haenni

I, I don't know why

Neo eodieseo mwol hadeun

Ije chatji aneulge

Nae sumi meojeodo neol

Dasi chatji aneulge

Nega bogo sipeodo

Naega bogo sipeodo

Neo eodieseo mwol hadeun

Ije chatji aneulge

Heureuneun nunmulboda deo

Maneun sigani heulleo

Apeumeul mireonaego

Nunmullo deopeodo

Oneureul itji mallago

Chadichage malhago ganeun

Neol itji mallago

Geurae itji aneulge

Why nunmureul gamchul su eopseo

I, I don't know why

Oh bye wae tteonagagiro haenni

I, I don't know why